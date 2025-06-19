Zirvede Değişiklik Var: Halkın En Güvendiği Kanallar Belli Oldu!

İkinci sırada % 54 ile SZC TV yer alırken, onu % 53 ile Halk TV izledi.

Rapora göre, sosyal medya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protesto gösterileri ve yapılan boykot çağrılarının güçlenmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak buna rağmen televizyonun haber almada önemli ve etkili bir kaynak olmayı sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca Türkiye'de başlıca haber kaynağı yüzde 72 ile internet olduğu açıklandı. Haber almada televizyonun yeri yüzde 56, sosyal medya kanallarının yüzde 46, yazılı basının ise yüzde 16 olduğu belirtildi.