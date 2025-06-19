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Zirvede Değişiklik Var: Halkın En Güvendiği Kanallar Belli Oldu!

Zirvede Değişiklik Var: Halkın En Güvendiği Kanallar Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2025 - 14:25

2025 Dijital Haber Raporu’na göre en çok güvenilen kanallar belli oldu. Türkiye’de haberlere olan güven düşüş gösterirken halkın en güvendiği kanallar bellirlendi. Reuters Enstitüsü'nün her yıl yayımladığı Dijital Haber Raporu’na göre en güvenilen kanallar hangileri oldu?

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Reuters Enstitüsü, her yıl yayımladığı Dijital Haber Raporu’nun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Reuters Enstitüsü, her yıl yayımladığı Dijital Haber Raporu’nun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 48 ülkede gerçekleştirilen araştırmada her ülkede yaklaşık 2 bin kişiyle görüşmeler yapıldı. Rapora göre, dünya çapında haber kaynaklarına duyulan güven 2015'ten bu yana düşüş gösterdi.

2025 Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye'de en çok güven duyulan kanal yüzde 61 ile NOW TV Haber oldu.

2025 Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye'de en çok güven duyulan kanal yüzde 61 ile NOW TV Haber oldu.

İkinci sırada % 54 ile SZC TV yer alırken, onu % 53 ile Halk TV izledi.

Rapora göre, sosyal medya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protesto gösterileri ve yapılan boykot çağrılarının güçlenmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak buna rağmen televizyonun haber almada önemli ve etkili bir kaynak olmayı sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca Türkiye'de başlıca haber kaynağı yüzde 72 ile internet olduğu açıklandı. Haber almada televizyonun yeri yüzde 56, sosyal medya kanallarının yüzde 46, yazılı basının ise yüzde 16 olduğu belirtildi.

Rapora göre, % 2'lik artışla Instagram Türkiye'de yüzde 40 oranında haber amaçlı kullanılıyor.

Rapora göre, % 2'lik artışla Instagram Türkiye'de yüzde 40 oranında haber amaçlı kullanılıyor.

YouTube'un yüzde 35, WhatsApp'in yüzde 23, X'in yüzde 23, Facebook'un yüzde 22 ve TikTok'un haber amaçlı kullanımı yüzde 11 olarak belirtiliyor. Buna göre, Türkiye'de haber kaynağı olarak en çok kullanılan sosyal medya aracının Instagram olduğu netleşiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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