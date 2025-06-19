Zirvede Değişiklik Var: Halkın En Güvendiği Kanallar Belli Oldu!
2025 Dijital Haber Raporu’na göre en çok güvenilen kanallar belli oldu. Türkiye’de haberlere olan güven düşüş gösterirken halkın en güvendiği kanallar bellirlendi. Reuters Enstitüsü'nün her yıl yayımladığı Dijital Haber Raporu’na göre en güvenilen kanallar hangileri oldu?
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Reuters Enstitüsü, her yıl yayımladığı Dijital Haber Raporu’nun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
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2025 Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye'de en çok güven duyulan kanal yüzde 61 ile NOW TV Haber oldu.
Rapora göre, % 2'lik artışla Instagram Türkiye'de yüzde 40 oranında haber amaçlı kullanılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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