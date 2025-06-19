MasterChef'e Katılan 18 Yaşındaki Tunahan Yaykındağ, Hazırladığı Tabakla Şefleri Kendine Hayran Bıraktı
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonuyla başladı. Elemelerin yapıldığı programda birbirinden yetenekli yarışmacılar ana kadroya kalabilmek için yarışıyor. MasterChef'in elemelerine katılan 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ ilk elemeyi geçmeyi başardı. Genç yarışmacı, hazırladığı tabakla jüriden tam not aldı.
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Sezonun en çok beklenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı.
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Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, genç yaşına rağmen yaptığı yemek ve kariyeriyle şeflerin ilgisini çekti.
Tunahan'ın şovunu buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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