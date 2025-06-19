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MasterChef'e Katılan 18 Yaşındaki Tunahan Yaykındağ, Hazırladığı Tabakla Şefleri Kendine Hayran Bıraktı

MasterChef'e Katılan 18 Yaşındaki Tunahan Yaykındağ, Hazırladığı Tabakla Şefleri Kendine Hayran Bıraktı

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2025 - 14:04

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonuyla başladı. Elemelerin yapıldığı programda birbirinden yetenekli yarışmacılar ana kadroya kalabilmek için yarışıyor. MasterChef'in elemelerine katılan 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ ilk elemeyi geçmeyi başardı. Genç yarışmacı, hazırladığı tabakla jüriden tam not aldı.

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Sezonun en çok beklenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı.

Sezonun en çok beklenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı.

İlk elemelerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacı adayları ana kadroya kalabilmek için en iyi yemeklerini yapıyor. Birbirinden yetenekli isimlerin katıldığı elemelerde de ortaya harika tabaklar çıkıyor.

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, genç yaşına rağmen yaptığı yemek ve kariyeriyle şeflerin ilgisini çekti.

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, genç yaşına rağmen yaptığı yemek ve kariyeriyle şeflerin ilgisini çekti.

Finalde harika bir şov yapan Tunahan, ilk turu geçmeyi başardı. Tunahan'ın yaptığı tabağa sosyal medyadan yorum yağdı.

Tunahan'ın şovunu buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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