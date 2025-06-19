Dizinin Adı Başlamadan Değişti: Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ı Buluşturan Diziye Yeni Oyuncu Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak Karadeniz dizisinin başrolleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Maçari adı verilen dizinin adı başlamadan değişti. Ayrıca dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaşacağı Maçari dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
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Kod Adı Kırlangıç dizisinde rol alan Gizem Arıkan, Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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