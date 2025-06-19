onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dizinin Adı Başlamadan Değişti: Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ı Buluşturan Diziye Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Dizinin Adı Başlamadan Değişti: Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ı Buluşturan Diziye Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2025 - 15:13

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak Karadeniz dizisinin başrolleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Maçari adı verilen dizinin adı başlamadan değişti. Ayrıca dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaşacağı Maçari dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaşacağı Maçari dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak diziyle ilgili cast görüşmeleri sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Maçari adıyla tanıtılan dizinin adı değişti, yeni adı Gözleri Karadeniz oldu.

Kod Adı Kırlangıç dizisinde rol alan Gizem Arıkan, Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kod Adı Kırlangıç dizisinde rol alan Gizem Arıkan, Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

10 Temmuz'da sete çıkması planlanan dizide, lojistik alanında dev bir şirketin sahibi Osman Maçari’nin ailesinin hikayesi anlatılacak. Halit Özgür Sarı, Osman Maçari’nin kimsenin bilmediği oğlu Azil’e, Özge Yağız ise Maçari ailesinin avukatı Güneş’e hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın