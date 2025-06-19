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MasterChef’te Tarih Yazıldı: İlk Kez Daha Yarışma Başlamadan Ön Elemede Kaşık Atılıyordu!

MasterChef’te Tarih Yazıldı: İlk Kez Daha Yarışma Başlamadan Ön Elemede Kaşık Atılıyordu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.06.2025 - 22:02

MasterChef Türkiye 2025, 18 Haziran akşamı ekrana gelen ilk tur elemeleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Çünkü ilk kez ön elemelerde yarışmacılardan biri jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı mest etti. Danilo Şef yaptığı hareket ile herkesi şoke etti.

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MasterChef 2025 sezonuyla gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan ön eleme turu çok izlendi.

MasterChef 2025 sezonuyla gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan ön eleme turu çok izlendi.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ oldu. Edirne’ye özgü coğrafi işaretli “Keşan Sat’i” yemeğini kendi dokunuşlarıyla yorumlayan Tunahan, şeflerden tam not alarak üç “evet”le bir üst tura yükseldi.

Ancak Tunahan’ın başarısını özel kılan detay sadece aldığı oylar değildi.

Ancak Tunahan’ın başarısını özel kılan detay sadece aldığı oylar değildi.

Yarattığı tabakla jüri üyelerini adeta büyüleyen genç yarışmacı, MasterChef tarihinde daha ilk eleme turunda kaşık alma noktasına gelen ilk isim oldu. Yine de, tabaktaki sos dengesi tam oturmadığı için bu tarihi başarıyı son anda kaçırdı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Tunahan’ın tabağı böyle görünüyordu:

Tunahan’ın tabağı böyle görünüyordu:

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Tabağını sunarken yaptığı şovu burada paylaşmıştık:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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