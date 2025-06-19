MasterChef’te Tarih Yazıldı: İlk Kez Daha Yarışma Başlamadan Ön Elemede Kaşık Atılıyordu!

MasterChef Türkiye 2025, 18 Haziran akşamı ekrana gelen ilk tur elemeleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Çünkü ilk kez ön elemelerde yarışmacılardan biri jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı mest etti. Danilo Şef yaptığı hareket ile herkesi şoke etti.