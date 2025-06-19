MasterChef’te Tarih Yazıldı: İlk Kez Daha Yarışma Başlamadan Ön Elemede Kaşık Atılıyordu!
MasterChef Türkiye 2025, 18 Haziran akşamı ekrana gelen ilk tur elemeleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Çünkü ilk kez ön elemelerde yarışmacılardan biri jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı mest etti. Danilo Şef yaptığı hareket ile herkesi şoke etti.
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MasterChef 2025 sezonuyla gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan ön eleme turu çok izlendi.
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Ancak Tunahan’ın başarısını özel kılan detay sadece aldığı oylar değildi.
Tunahan’ın tabağı böyle görünüyordu:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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