Survivor Tarihinde En Çok Beğeni Alan Şampiyon Hangisi? Son Yılların Instagram Beğeni Sıralaması Şaşırttı!
Kaynak: https://x.com/Burcu1990Burcuu/status/...
2025 yılında efsane bir Survivor sezonunu geride bıraktık. Her sene olduğu gibi bu yıl da Survivor şampiyonu olan isim en çok konuşulanlar arasına girdi. Koca bir sezon yaşananlar bir yana dursun şampiyonların Instagram beğenileri bile izleyenlerin merak konusu oldu. Bir X kullanıcısı son yıllarda Survivor'da şampiyon olup şampiyonluk paylaşımlarıyla çoktan aza kimler beğenilmiş sıraladı. Gelin, bizi şaşırtan istatistik sizi de şaşırtacak mı? Bakalım...
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9. Yusuf Karakaya (2019) – 33 Bin Beğeni
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8. Nefise Karatay (2023) – 47 Bin Beğeni
7. Ogeday Girişken (2017) – 100 Bin Beğeni
6. Adem Kılıçcı (2025) – 110 Bin Beğeni
5. Ogeday Girişken (2024) – 114 Bin Beğeni
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4. Adem Kılıçcı (2018) – 128 Bin Beğeni
3. İsmail Balaban (2021) – 232 Bin Beğeni
2. Nisa Bölükbaşı (2022) – 385 Bin Beğeni
1. Cemal Can Canseven (2020) – 1 Milyon 900 Bin Beğeni
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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