Survivor Tarihinde En Çok Beğeni Alan Şampiyon Hangisi? Son Yılların Instagram Beğeni Sıralaması Şaşırttı!

2025 yılında efsane bir Survivor sezonunu geride bıraktık. Her sene olduğu gibi bu yıl da Survivor şampiyonu olan isim en çok konuşulanlar arasına girdi. Koca bir sezon yaşananlar bir yana dursun şampiyonların Instagram beğenileri bile izleyenlerin merak konusu oldu. Bir X kullanıcısı son yıllarda Survivor'da şampiyon olup şampiyonluk paylaşımlarıyla çoktan aza kimler beğenilmiş sıraladı. Gelin, bizi şaşırtan istatistik sizi de şaşırtacak mı? Bakalım...