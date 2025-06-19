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Survivor Tarihinde En Çok Beğeni Alan Şampiyon Hangisi? Son Yılların Instagram Beğeni Sıralaması Şaşırttı!

Survivor Tarihinde En Çok Beğeni Alan Şampiyon Hangisi? Son Yılların Instagram Beğeni Sıralaması Şaşırttı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.06.2025 - 21:09

2025 yılında efsane bir Survivor sezonunu geride bıraktık. Her sene olduğu gibi bu yıl da Survivor şampiyonu olan isim en çok konuşulanlar arasına girdi. Koca bir sezon yaşananlar bir yana dursun şampiyonların Instagram beğenileri bile izleyenlerin merak konusu oldu. Bir X kullanıcısı son yıllarda Survivor'da şampiyon olup şampiyonluk paylaşımlarıyla çoktan aza kimler beğenilmiş sıraladı. Gelin, bizi şaşırtan istatistik sizi de şaşırtacak mı? Bakalım...

Kaynak: https://x.com/Burcu1990Burcuu/status/...
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9. Yusuf Karakaya (2019) – 33 Bin Beğeni

9. Yusuf Karakaya (2019) – 33 Bin Beğeni

8. Nefise Karatay (2023) – 47 Bin Beğeni

8. Nefise Karatay (2023) – 47 Bin Beğeni

7. Ogeday Girişken (2017) – 100 Bin Beğeni

7. Ogeday Girişken (2017) – 100 Bin Beğeni

İlk şampiyonluğu sonrası yaptığı paylaşım dönemine göre başarılıydı. Ancak sosyal medya 2017'de bugünkü kadar yoğun kullanılmadığı için alt sıralarda kaldı.

6. Adem Kılıçcı (2025) – 110 Bin Beğeni

6. Adem Kılıçcı (2025) – 110 Bin Beğeni

Adem’in 2025 şampiyonluğuna dair paylaşımı, 2018'e göre daha düşük beğeni aldı. 2018 de listede!

5. Ogeday Girişken (2024) – 114 Bin Beğeni

5. Ogeday Girişken (2024) – 114 Bin Beğeni

İkinci kez şampiyon olan Ogeday, 2024 paylaşımıyla iyi bir beğeni oranı yakaladı ve ilk beşe girmeyi başardı.

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4. Adem Kılıçcı (2018) – 128 Bin Beğeni

4. Adem Kılıçcı (2018) – 128 Bin Beğeni

Adem'in ilk şampiyonluğu Instagram'da büyük ses getirdi. O dönemde sosyal medya bugünkü kadar aktif olmasa da aldığı etkileşim dikkat çekici.

3. İsmail Balaban (2021) – 232 Bin Beğeni

3. İsmail Balaban (2021) – 232 Bin Beğeni

Milli güreşçi İsmail Balaban, Survivor'da da babacan tavırları ile kalpleri kazandı. İşini ciddiye alan mizacı ile dikkat çeken İsmail Balaban da Instagram'da oldukça iyi bir beğeni sayısı yakalayarak listede üçüncü sıraya yerleşti.

2. Nisa Bölükbaşı (2022) – 385 Bin Beğeni

2. Nisa Bölükbaşı (2022) – 385 Bin Beğeni

Nisa Bölükbaşı'nın seveni de çok sevmeyeni de ancak beğenilere bakacak olursak seveni daha çok gibi sanki, ne dersiniz? Nisa 1'inciye pek yakın değil ama diğer şampiyonlarla arasında da fark var.

1. Cemal Can Canseven (2020) – 1 Milyon 900 Bin Beğeni

1. Cemal Can Canseven (2020) – 1 Milyon 900 Bin Beğeni

Hiç şüphe yok ki Survivor'ın en çok izlenen ve unutulmaz sezonlarından bir tanesi pandemi döneminde ekrana gelen 2020 sezonuydu. Bu sezonda Cemal Can hepimizin kalbine taht kurmuştu. Onu içimizden biri gibi görerek sevdiğimizden olsa gerek Instagram şampiyonluk paylaşımı da bir o kadar ses getirmiş ve diğer şampiyonları sollamış.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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