Sezon Finalinde Ortalık Karışmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne Veda Edecek 4 İsim Belli Oldu!
Sezon boyunca reyting rekorları kıran Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden beklenen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin gelecek sezonunda yer almayacak oyuncular belli oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Sekan Tınmaz ve Müjde Uzman gibi sevinin oyuncular diziye veda etmişti.
Geçtiğimiz günlerde 103. bölümüyle sezon finali yapan ve Pembe'nin intikamını alan Mustafa'nın kardeşi Fatih'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi vurduğu veda sahnesi ise hepimizin aklını karıştırmıştı. Bakalım bu sezon Kızılcık Şerbeti'nde kimler var kimler yok?
İşte, detaylar...
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2022 yılının Ekim ayında ilk kez seyirci karşısına çıkan ve o günden beri her bölümü ile olay olan Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu merak ediliyor.
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Bildiğiniz gibi Kızılcık Şerbeti'ne dizinin biricik Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bile veda etti.
Peki, sezon finalinde tam bir kaos yaşadığımız Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği açıklanan isimler kimler?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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