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Sezon Finalinde Ortalık Karışmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne Veda Edecek 4 İsim Belli Oldu!

Sezon Finalinde Ortalık Karışmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne Veda Edecek 4 İsim Belli Oldu!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 12:08

Sezon boyunca reyting rekorları kıran Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden beklenen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin gelecek sezonunda yer almayacak oyuncular belli oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Sekan Tınmaz ve Müjde Uzman gibi sevinin oyuncular diziye veda etmişti. 

Geçtiğimiz günlerde 103. bölümüyle sezon finali yapan ve Pembe'nin intikamını alan Mustafa'nın kardeşi Fatih'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi vurduğu veda sahnesi ise hepimizin aklını karıştırmıştı. Bakalım bu sezon Kızılcık Şerbeti'nde kimler var kimler yok?

İşte, detaylar... 

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2022 yılının Ekim ayında ilk kez seyirci karşısına çıkan ve o günden beri her bölümü ile olay olan Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu merak ediliyor.

2022 yılının Ekim ayında ilk kez seyirci karşısına çıkan ve o günden beri her bölümü ile olay olan Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu merak ediliyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonu öyle bir yerde bitti ki adeta hepimiz hâlâ ekran başındayız. 

Haliyle Şerbo'nun yeni sezonu da merak ediliyor. Akla takılan ise iki soru var. Biri, dizide zaman atlaması mı yaşayacağız? Diğeri ise malum Fatih'e, Koray'a, Işıl'a, hatta Nilay'a ve Mustafa'ya veda mı edeceğiz?

Bildiğiniz gibi Kızılcık Şerbeti'ne dizinin biricik Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bile veda etti.

İşte belki de bu yüzden kimse kimin gideceğini kestiremiyor. Bugüne kadar veda ettiklerimizi de bir hatırlayalım. İkinci sezonda, Umut (Serkan Tınmaz), Rüzgar (Yiğit Kirazcı), Alev (Müjde Uzman) ve Çimen (Selin Türkmen) veda ettiğimiz isimler olmuştu. 

Derken Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nedeniyle yerine Apo karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın kaosla başlayıp biten vedasını da unutmadık. Şerbo'nun Meri'si Şebnem Bozoklu ve Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap ise son olarak veda ettiğimiz isimlerden olmuştu. Son olarak bir de Pembe gitti yerine Işıl (Ece İrtem) geldi desek bu da pek yanlış olmaz.

Peki, sezon finalinde tam bir kaos yaşadığımız Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği açıklanan isimler kimler?

Peki, sezon finalinde tam bir kaos yaşadığımız Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği açıklanan isimler kimler?

Şimdi sıkı durun, çünkü Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan isimler sizi biraz şaşırtacak! Zira aralarında ne Işıl var, ne Fatih, ne de Nilay... Şimdilik bu isimlerin akıbeti belirsiz olsa da diziye 4 isim birden veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nden Dört Kişi Birden Ayrılıyor!  

Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk’u Erol Erarslan Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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