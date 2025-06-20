Sezon Finalinde Ortalık Karışmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne Veda Edecek 4 İsim Belli Oldu!

İşte belki de bu yüzden kimse kimin gideceğini kestiremiyor. Bugüne kadar veda ettiklerimizi de bir hatırlayalım. İkinci sezonda, Umut (Serkan Tınmaz), Rüzgar (Yiğit Kirazcı), Alev (Müjde Uzman) ve Çimen (Selin Türkmen) veda ettiğimiz isimler olmuştu.

Derken Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nedeniyle yerine Apo karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın kaosla başlayıp biten vedasını da unutmadık. Şerbo'nun Meri'si Şebnem Bozoklu ve Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap ise son olarak veda ettiğimiz isimlerden olmuştu. Son olarak bir de Pembe gitti yerine Işıl (Ece İrtem) geldi desek bu da pek yanlış olmaz.