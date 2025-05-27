Queen of Tears Dizisinin Konusu Nedir? Queen of Tears Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Queen of Tears dizisi, Hong Haein adlı zengin bir iş kadını ile Baek Hyunwoo adlı avukat eşinin dramatik ve duygusal aşk öyküsünü ele alıyor. Haein, Güney Kore'nin en büyük perakende imparatorluklarından biri olan Queens Group'un mirasçısıdır. Eşi Hyunwoo ise sıradan bir aileye mensup, sakin ve son derece zeki bir kişiliğe sahip bir adamdır.

Evlilikleri zaman içerisinde yıpranan çift beklenmedik bir hastalık ile ilişkilerini yeniden değerlendirmeye başlarlar. Bu sırada aslında birbirlerini ve hissettikleri sevgiyi de yeniden keşfetme şansı bulurlar.

Dramatik sahneleriyle izleyicinin duygularına hitap eden dizi; aşk, aile, sadakat ve ikinci şans temalarıyla yüreklere dokunuyor.