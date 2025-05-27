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Queen of Tears Dizisinin Konusu Nedir? Queen of Tears Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Queen of Tears Dizisinin Konusu Nedir? Queen of Tears Oyuncuları ve Tüm Detaylar

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 14:19

Kore televizyonlarında en çok izlenen diziler arasında yerini alan Queen of Tears, 46 ülkede Top 10 listesine girerek adından söz ettirdi. 2024 yılı yapımı dizi, şimdi de Türkiye uyarlaması ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol alacağı öğrenilen uyarlaması kadar, fenomen dizi Queen of Tears'ın konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Peki, Queen of Tears konusu nedir? Queen of Tears kaç bölüm, nereden izlenir? 

İşte, detaylar...

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Queen of Tears Konusu Nedir?

Queen of Tears Konusu Nedir?

Queen of Tears dizisi, Hong Haein adlı zengin bir iş kadını ile Baek Hyunwoo adlı avukat eşinin dramatik ve duygusal aşk öyküsünü ele alıyor. Haein, Güney Kore'nin en büyük perakende imparatorluklarından biri olan Queens Group'un mirasçısıdır. Eşi Hyunwoo ise sıradan bir aileye mensup, sakin ve son derece zeki bir kişiliğe sahip bir adamdır. 

Evlilikleri zaman içerisinde yıpranan çift beklenmedik bir hastalık ile ilişkilerini yeniden değerlendirmeye başlarlar. Bu sırada aslında birbirlerini ve hissettikleri sevgiyi de yeniden keşfetme şansı bulurlar. 

Dramatik sahneleriyle izleyicinin duygularına hitap eden dizi; aşk, aile, sadakat ve ikinci şans temalarıyla yüreklere dokunuyor.

Queen of Tears Oyuncuları Kimlerdir?

Queen of Tears Oyuncuları Kimlerdir?

  • Kim Soo-hyun

  • Kim Ji-won

  • Park Sung-hoon

  • Kwak Dong-yeon

  • Lee Joo-bin

  • Na Young-hee

  • Kim Kap-soo

  • Lee Mi-sook

  • Jung Jin-young

Queen of Tears Bölümler ve Sezonlar

Queen of Tears Bölümler ve Sezonlar

2024 yapımı Güney Kore dizisi, 9 Mart 2024 ila 28 Nisan 2024 tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri yayınlandı. Her biri 70 ila 75 dakikadan oluşan 16 bölümlük dizi Güney Kore'de tvN ekranlarında seyirci karşısına çıktı. 

Queen of Tears Nereden İzlenir? 

Kısa zamanda büyük beğeni toplayarak fenomen haline gelen dizi Netflix'te de seyirci ile buluştu.

Queen of Tears İzleme Oranları ve Reytingleri

Queen of Tears İzleme Oranları ve Reytingleri

Güney Kore'de tvN'de yayınan Queen of Tears, tvN tarihindeki en yüksek reytingli dizi oldu. Dizinin final bölümü, Güney Kore genelinde %24,9 izleme oranına ulaştı. 

Queen of Tears IMDb Puanı

Queen of Tears dizisinin, 2025 Mayıs ayı itibarıyla 21 binden fazla kullanıcının oylaması ile IBDb puanı ise 8.2 oldu.

Queen of Tears Eleştiriler ve Ödüller

Queen of Tears Eleştiriler ve Ödüller

Son yılların en çok beğenilen Kore dizileri arasında yerini alan Queen of Tears dizisinin yetenekli başrol oyuncuları Kim Soo-hyun ve Kim Ji-won, performansları ile hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden övgü topladı. 

Melodram ile romantizmi ustalıkla harmanlayan senarist Park Ji-eun ve yönetmen koltuğunda oturan güçlü isimler Jang Young-woo ve Kim Hee-won da beğeni topladı. 

60. Baeksang Arts Awards'ta 'En İyi Drama Dizisi, En İyi Senaryo, Yönetmen, Kadın Oyuncu ve Erkek Oyuncu' da dahil olmak üzere 6 dalda aday olması beklenen dizi 2024 tvN Drama Awards'ta 5 ödül birden aldı.

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Queen of Tears Son Haberler

Queen of Tears Son Haberler

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önce Rüzgara Bırak filminde daha sonra Aşkı Hatırla dizisinde bir araya gelerek seyirciden tam not alan Hande Erçel ve Barış Arduç bu kez de Kore dizisi 'Queen Of Tears”in uyarlamasında buluşacak. 

Şimdiden merakla belenen dizinin ATV'de yayınlacağı, senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme alıp yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturacağı ilk bilgiler arasında.

Queen of Tears Benzer Diziler

Queen of Tears Benzer Diziler

Travmalar, ruhsal yaralar ve iki insanın birbirine iyi gelme hikayelerini ele alan benzer diziler ise şu şekilde: 

  • It's Okay to Not Be Okay (2020)

  • Just Between Lovers (2017)

  • Our Blues (2022)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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