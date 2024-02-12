Kızılcık Şerbeti'ndeki Daldan Dala İlişkilerden Milyoner'deki Filistin Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Daldan Dala İlişkilerden Milyoner'deki Filistin Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Şubat Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızıl Goncalar dizisi yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana gündem olmaya devam ediyor. İddialı sahneleri ve diyaloglarıyla çok konuşulan dizinin son bölümünde yine hassas bir konuya değinildi. Şehit haberlerine gereken önemin verilmemesine dair sahneye sosyal medyadan yorum yağdı.
2. Ekonomist Özgür Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda günümüzün popüler dizisi 'Kızıl Goncalar' ile ilgili yorumda bulundu. Dizinin yorumunu yaparken Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili fikirlerini de belirtti. Detaylar içeriğimizde...👇
3. Kardeşlerim dizisinde sık sık bir ölüm oluyor ve sevilen karakterler diziden ayrılıyor. Sevilen dizide sezon başında başrol oyuncularından bazılarının diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Fadik Sevin Atasoy'un ardından Su Burcu Yazgı Coşkun'un da ayrılacağı iddia edildi.
4. Kızılcık Şerbeti'nde ilginç bir biçimde çiftler değişiyor. Kıvılcım'ın yeniden Ömer'le olmaya başladığı dizide, Fatih ve Doğa bir kez daha ayrıldı. Bu da yetmezmiş gibi Ömer'in bu süreçte birlikte olduğu Görkem, Fatih'le olmaya başlıyor. Bu karmaşanın yer aldığı 51. bölüm fragmanına birlikte göz atalım!
5. Son zamanlarda İnci Taneleri dizisiyle herkesin dilinde olan Yılmaz Erdoğan'ın iki yıla yakındır birliktelik yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı. Gelin bakalım Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi kimmiş... 👇
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6. İsim hakkı süresinin sonuna gelen Fox TV, isim değişikliğine gideceğini açıklamıştı. Bir süre önce yeni ismi ve logosu açıklanan kanalda değişiklik bugün gerçekleşti.
7. Cennet Bashimova isimli bir kadın, toptan tekstil piyasasında yeni başladığı bir işte patronunun kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu açıkladığı anlar ile gündem oldu.
8. Yıllar sonra Survivor All Star'ın kadrosuna dahil olan Hilmi Cem'in Survivor programı başlamadan önce Murat Ceylan'la yaşadığı diyalog gündem oldu.
9. Bir dönem Evleneceksen Gel izdivaç programındaki hal ve hareketleriyle ekranlara damgasını vuran 'Apaçi Mustafa' yeniden ortaya çıktı. Gerçek adı ile Mustafa Bilginer, bu sefer Aleyna Tilki'ye seslenerek "Tam benliksiniz" ifadelerini kullandı.
10. Kızılcık Şerbeti'nde figüran olan bir kadın kullanıcı dizinin cast ajansıyla oyuncular arasında aracı olan bir adamın 20'den fazla insanı dolandırdığını iddia etti.
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11. 2013 yılında gönülleri fetheden Hilmicem'in tekrar Survivor'a katılması heyecanı doruklara taşıdı. Hilmicem'in Survivor'a katılmasından sonra yayınlanan ilk bölüme yorumlar yağdı. Bizler de sizin için derledik.👇
12. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında kavga ayırmaya çalışırken Avatar Atakan'ın Yaman'a yaptığı sert hareket dikkat çekti. Bu hareket karşısında seyirciler üzülürken Atakan'a tepki gösterdi.
13. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun eski hali merak edildi. Santırcıoğlu, asilliğiyle mest etti.
14. Pazar akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Gazze ile ilgili söyledikleriyle milyonlarca insanın duygularına tercüman olduğu anlar izleyicileri duygulandırırken İmirzalıoğlu'na sözleri için destek yağdı!
15. Ekranların en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısındaydı. Birbirinden yeni yarışmacılarının heyecanlarına tanık olduğumuz Milyoner'de artık görmediğimiz şey kalmadı. Dün akşam henüz ilk soruda kafası karışan ve elenen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan istediğiyle resmen dumur etti.
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16. Güldür Güldür Show'un gazilerle ilgili yaptığı bir skeç tepki çekmiş ve bu sebeple hem kanaldan hem de programdan açıklama ve özür gelmişti. Programın yayınlanan yeni bölümünün ardından sunucu Ali Sunal konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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