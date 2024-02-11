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Survivor'a Yargı Dağıtmaya Gelen Hilmicem İntepe'nin Özlenen Performansına Gelen Yorumlar

Survivor'a Yargı Dağıtmaya Gelen Hilmicem İntepe'nin Özlenen Performansına Gelen Yorumlar

survivor
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.02.2024 - 00:38

2013 yılında gönülleri fetheden Hilmicem'in tekrar Survivor'a katılması heyecanı doruklara taşıdı. Hilmicem'in Survivor'a katılmasından sonra yayınlanan ilk bölüme yorumlar yağdı. Bizler de sizin için derledik.👇

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Survivor 2024, rekabet dolu karşılaşmaları ve yükselen tansiyonlarla sezonun en çok izlenen programlarından bir tanesi oldu.

Survivor 2024, rekabet dolu karşılaşmaları ve yükselen tansiyonlarla sezonun en çok izlenen programlarından bir tanesi oldu.

Nihat Altınkaya ve Turabi’nin sakatlıkları nedeniyle adaya veda etmesinin ardından Avatar Atakan, Hilmicem İntepe ve Sema yarışmaya katıldı.

Nihat Altınkaya ve Turabi’nin sakatlıkları nedeniyle adaya veda etmesinin ardından Avatar Atakan, Hilmicem İntepe ve Sema yarışmaya katıldı.

2013 yılında izlediğimiz Hilmicem'i tekrar Survivor'da görmek hayranlarını heyecanlandırdı.

2013 yılında izlediğimiz Hilmicem'i tekrar Survivor'da görmek hayranlarını heyecanlandırdı.

Hilmicem'in Survivor'a gelmesinin ardından yayınlanan ilk bölümde Twitter resmen coştu.

Gelin yorumlara birlikte bakalım...

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