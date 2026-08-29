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Kıyafet Tercihlerine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Kıyafet Tercihlerine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 11:01
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İnsanların kıyafet seçimlerine bakarak onların hakkında pek çok şey söyleyebiliyoruz. Ön yargı değil, biraz hisler ve biraz da zodyak ailesinin özellikleri elbette!

Kıyafet seçimlerine bakarak burcunu tahmin edeceğiz!

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1. Öncelikle, bu kot kumaşlardan tonunu en beğendiğini seç!

2. Giymekten keyif alacağın elbiseyi görelim!

3. Hangi ayakkabı tam senlik?

4. Üst giyimde hangisini tercih edersin?

5. Peki hangi pantolon?

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6. Hangi kombin sana daha uygun?

7. Hangi ceket ya da hırka senin üstündeki yerini almaya hak kazandı?

8. Son olarak aksesuar seçimini yap bakalım!

Koç!

Koç!

Senin dolabında hız ve pratiklik ön planda. Ayna karşısında saatlerce kombin düşünen o insan kesinlikle sen değilsin. Eşofmanlar, rahat sneakerlar ve çıkmaya her an hazır o sportif hava tam seni özetliyor. Hayatı zaten çok hızlı yaşıyorsun, seni yavaşlatacak detaylara zerre tahammülün yok.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Boğa!

Boğa!

Kıyafet söz konusu olduğunda konforundan ve kumaşın dokusundan asla ödün vermiyorsun. O kaşmir kazaklar veya tenine iyi hissettiren pamuklular dolabının baş köşesinde. Rahatın senin için her şey demek. Evdeki pijamalarının bile belli bir ağırlığı var.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

İkizler!

İkizler!

Senin ne giyeceğin tamamen o sabah yataktan nasıl kalktığına bağlı. Bir gün inanılmaz şık bir ceketle dışarı çıkarsın, ertesi gün en salaş tişörtünle sokakta gezersin. Sabit bir tarzın yok, değişkenlik senin imzan.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Yengeç!

Yengeç!

Dolabında her zaman o tatlı ve nostaljik havayı solumak mümkün. Sana güvende hissettiren bol kesim kıyafetler veya ailenden kalma o eski hırka senin vazgeçilmezin. Giydiklerin senin için sadece birer kumaş değil, hepsinin manevi bir anlamı var.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Aslan!

Aslan!

Girdiğin ortamda dikkatleri üzerine çekmek senin doğanda var. Canlı renkler, gösterişli aksesuarlar ve iddialı kesimler tam sana göre. Aynaya baktığında o özgüveni iliklerine kadar hissetmeden kapıdan dışarı adım atmazsın.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Başak!

Başak!

Dolabını açtığımızda her şeyin renklerine göre jilet gibi dizildiğini görmek bizi hiç şaşırtmaz. Temiz beyaz gömlekler, toprak tonları ve abartıdan uzak minimalist parçalar senin işin. Karmaşadan nefret ediyorsun, kıyafetlerinde bile bir mantık arıyorsun.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Terazi!

Terazi!

Senin tarzın kelimenin tam anlamıyla uyum ve zarafet üzerine kurulu. Renklerin birbirine ne kadar yakıştığı veya aksesuarların dozu senin için çok önemli. Kaba saba hiçbir parça dolabına giremez. O meşhur çabasız şıklık tam olarak senin üzerine dikilmiş bir gömlek gibi.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Akrep!

Akrep!

Kıyafetlerinde her zaman o derin ve çekici havayı sezmek mümkün. Deri ceketler ve özellikle siyah renk senin vazgeçilmezin. Kendini çok açığa vurmayan, gizemli tarzın seni her zaman bir adım öne çıkarıyor.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Yay!

Yay!

Sen tam bir özgür ruhsun. Seni sıkan veya hareketini kısıtlayan hiçbir şeyi giymezsin. Salaş pantolonlar, rahat botlar ve her an yola çıkmaya hazır o ufak sırt çantan senin imzan. Kıyafetlerin o maceracı ruhunun en net yansıması.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi  hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Oğlak!

Oğlak!

Senin tarzın ciddiyet ve netlik kokuyor. Takım elbiseler, blazer ceketler ve nötr renkler tam senlik. Hayatındaki o sorumluluk sahibi duruş kıyafetlerine de fazlasıyla yansıyor. İşine ve kendine duyduğun saygıyı giyiminle karşı tarafa anında hissettiriyorsun.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Kova!

Kova!

Moda kuralları umurunda bile değil. Sen tamamen kendi kurallarını yazıyorsun. Farklı desenleri birleştirmek veya kimsenin aklına gelmeyecek parçaları kombinlemek tam senin tarzın. Orijinal olmak senin için bir tercih değil, tamamen karakter meselesi.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

Balık!

Balık!

Dolabında uçuş uçuş kumaşlar, pastel tonlar ve ince detaylar başrolde. Kıyafetlerinle tam bir rüya dünyasını yansıtıyorsun. Duygusal yapın giyimine de inanılmaz bir zarafet katıyor. İnsanlar senin tarzında her zaman naif bir dokunuş buluyor.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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