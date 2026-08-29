Kıyafet Tercihlerine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
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İnsanların kıyafet seçimlerine bakarak onların hakkında pek çok şey söyleyebiliyoruz. Ön yargı değil, biraz hisler ve biraz da zodyak ailesinin özellikleri elbette!
Kıyafet seçimlerine bakarak burcunu tahmin edeceğiz!
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1. Öncelikle, bu kot kumaşlardan tonunu en beğendiğini seç!
2. Giymekten keyif alacağın elbiseyi görelim!
3. Hangi ayakkabı tam senlik?
4. Üst giyimde hangisini tercih edersin?
5. Peki hangi pantolon?
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6. Hangi kombin sana daha uygun?
7. Hangi ceket ya da hırka senin üstündeki yerini almaya hak kazandı?
8. Son olarak aksesuar seçimini yap bakalım!
Koç!
Boğa!
İkizler!
Yengeç!
Aslan!
Başak!
Terazi!
Akrep!
Yay!
Oğlak!
Kova!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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