Kıyafet Tercihlerine Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Senin tarzın kelimenin tam anlamıyla uyum ve zarafet üzerine kurulu. Renklerin birbirine ne kadar yakıştığı veya aksesuarların dozu senin için çok önemli. Kaba saba hiçbir parça dolabına giremez. O meşhur çabasız şıklık tam olarak senin üzerine dikilmiş bir gömlek gibi.

Günün yorgunluğunu atarken Philips Café Aromis 8000 Serisi hep yanında. BrewExtract teknolojisiyle 50'den fazla kahve çeşidini tam kıvamında hazırlıyor. Gelişmiş temizleme sistemi sayesinde işin zahmetli kısımlarını makine hallediyor, sana sadece kahvenin tadını çıkarmak kalıyor.