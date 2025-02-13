Kışın Çamaşırları Evin İçinde Kurutanlar Dikkat: Neden Yapmamalısınız?
Kışın Çamaşırları Evin İçinde Kurutanlar Dikkat: Neden Yapmamalısınız?
Kışın gelmesiyle birlikte çamaşırlarını evin içerisinde kurumaya bırakanların sayısı arttı. Çamaşırlarımızı usul usul kurutan Güneş'in kaybolmasının ardından tercih ettiğimiz yer ise evlerimizin içi oldu. Kurutma makinesi olmayan kişiler, genellikle oturduğu odada veya koridorlarda çamaşırlarını asıyor. Peki bunun uzun vadede sağlığa oldukça zararlı olduğunu biliyor muydunuz?
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Kışın gelmesiyle birçok alışkanlığımız da değişiyor.
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Yaz aylarında her yere sere serpe astığımız çamaşırlarımız kış olunca resmen bir yük haline geliyor.
Peki kışın evde kuruttuğumuz çamaşırların aslında sağlığımıza zararlı olduğunu biliyor musunuz?
Evlerde çoğalan küfleri yavaş yavaş soluduğumuz tahmin ediliyor.
Pet şişeyle çamaşır kurutma yöntemi!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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