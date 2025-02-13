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Kışın Çamaşırları Evin İçinde Kurutanlar Dikkat: Neden Yapmamalısınız?

Kışın Çamaşırları Evin İçinde Kurutanlar Dikkat: Neden Yapmamalısınız?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 14:38

Kışın gelmesiyle birlikte çamaşırlarını evin içerisinde kurumaya bırakanların sayısı arttı. Çamaşırlarımızı usul usul kurutan Güneş'in kaybolmasının ardından tercih ettiğimiz yer ise evlerimizin içi oldu. Kurutma makinesi olmayan kişiler, genellikle oturduğu odada veya koridorlarda çamaşırlarını asıyor. Peki bunun uzun vadede sağlığa oldukça zararlı olduğunu biliyor muydunuz?

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Kışın gelmesiyle birçok alışkanlığımız da değişiyor.

Kışın gelmesiyle birçok alışkanlığımız da değişiyor.

Konumu itibariyle dört mevsimi de yaşayabilen ülkemizde mevsimlere göre alışkanlıklar değişiyor. Çok çeşitli kıyafetlerimiz bulunuyor, yediklerimiz içtiklerimiz değişiyor, hatta evimizin içindeki alışkanlarımızda bile değişikliğe gidiyoruz.

Yaz aylarında her yere sere serpe astığımız çamaşırlarımız kış olunca resmen bir yük haline geliyor.

Yaz aylarında her yere sere serpe astığımız çamaşırlarımız kış olunca resmen bir yük haline geliyor.

Dışarıya asamadığınız çamaşırlarınız evin içerisinde yer kaplamaya başlıyor. Özellikle uygun bir alanınız yoksa, yaşam alanınızda bir de çamaşır kurutmak zorunda kalıyorsunuz. Çamaşırlarınız ise istediğiniz sürede kuramayabiliyor.

Peki kışın evde kuruttuğumuz çamaşırların aslında sağlığımıza zararlı olduğunu biliyor musunuz?

Peki kışın evde kuruttuğumuz çamaşırların aslında sağlığımıza zararlı olduğunu biliyor musunuz?

İyi havalandırılmayan alanlarda kurutulan çamaşırlar, evin içerisindeki nem miktarını artırır. Rutubete ve kötü kokuya sebep olan çamaşırları, uzun vadede evin içerisinde siyah ve yeşil renkleri küflerin oluşmasına neden olur. 

Evin içerisinde uzun süre rutubete ve küfe maruz kalmanın sağlık üzerinde ciddi etkileri olabilir.

Küf ve mantar, düşük sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda çoğalır. Bu sebepten dolayı banyolarda veya tavanlarda küf görülme olasılığı daha çoktur.

Evlerde çoğalan küfleri yavaş yavaş soluduğumuz tahmin ediliyor.

Evlerde çoğalan küfleri yavaş yavaş soluduğumuz tahmin ediliyor.

Vücudumuza burnumuzdan giren küfler, yavaş yavaş metabolizmamızla savaşmaya başlar. Birçok insanın vücudu, bu küflerle savaşabilecek güçtedir. Fakat özellikle astım, alerji gibi hastalıkları olan kişilerin vücutları, bu küf ve mantar sporlarıyla savaşamaz. 

Altta yatan başka hastalıklarla beraber küf ve mantara uzun süre maruz kalmak, tehlikeli enfeksiyonlara sebep olabilir.

Pet şişeyle çamaşır kurutma yöntemi!

Pet şişeyle çamaşır kurutma yöntemi!

Kapaklarını çıkarıp alt kısmında birkaç delik açtığınız şişeler, çamaşırlarınızı kurutmanızda size yardımcı olabilir. İyice kuruladığınız bu şişeleri, çamaşır askılığının alt ksımına asın. Şişeler, ısıyı daha hızlı yayarak çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayacaktır. 

Isıya yakın noktalara koyacağınız ve çamaşır askısına eşit miktarda dağıtacağınız şişeler tıpkı saç kurutma makinesi gibi sıcak havayı eşit miktarda dağıtacaktır!

Ayrıca çamaşırlarınızın yanına kuru havlular asmayı deneyebilirsiniz. Kuru havlu, çamaşırların ortaya çıkardığı fazla nemi hapseder.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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