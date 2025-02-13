Kışın Çamaşırları Evin İçinde Kurutanlar Dikkat: Neden Yapmamalısınız?

İyi havalandırılmayan alanlarda kurutulan çamaşırlar, evin içerisindeki nem miktarını artırır. Rutubete ve kötü kokuya sebep olan çamaşırları, uzun vadede evin içerisinde siyah ve yeşil renkleri küflerin oluşmasına neden olur.

Evin içerisinde uzun süre rutubete ve küfe maruz kalmanın sağlık üzerinde ciddi etkileri olabilir.

Küf ve mantar, düşük sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda çoğalır. Bu sebepten dolayı banyolarda veya tavanlarda küf görülme olasılığı daha çoktur.