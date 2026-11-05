Avrupa Kupalarında Boy Gösteren Denizlispor Üst Üste İki Maça Çıkmayınca Amatöre Düşürüldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dönem Süper Lig'de 21 sezon geçiren ve UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor'da kötü gidişat yeni bir aşamaya ulaştı. Geçen sezonun sonunda Denizli Süper Amatör Lig'e düşen yeşil-siyahlı kulüp, yeni sezonun ilk iki haftasında sahaya çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddesi devreye girdi ve Denizli futbolunu derinden sarsan bir sonuç ortaya çıktı.
Denizlispor Sarayköyspor maçına çıkmadı.
Serinhisarspor maçına da çıkmayacağını açıkladı.
Denizlispor Süper Lig'de 21 sezon geçirdi.
Son beş sezonda düşüş durmadı.
Başkan Urkay "Bu kulüp tüketilmiştir" demişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın