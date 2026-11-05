Avrupa Kupalarında Boy Gösteren Denizlispor Üst Üste İki Maça Çıkmayınca Amatöre Düşürüldü

Denizlispor, Süper Lig'de toplam 21 sezon mücadele etti ve 2000'li yılların başında ligin istikrarlı takımlarından biri olarak öne çıktı. Denizli Atatürk Stadı'nda büyük takımlara kafa tutan yeşil-siyahlılar, en parlak dönemini 2002-03 sezonunda yaşadı.

UEFA Kupası'nda Fransa'nın Lorient ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarını eleyen Denizlispor, bir sonraki turda Porto ile eşleşti. Portekiz'de 6-1 kaybeden ekip, Denizli'deki rövanşta 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.