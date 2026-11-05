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Avrupa Kupalarında Boy Gösteren Denizlispor Üst Üste İki Maça Çıkmayınca Amatöre Düşürüldü

Avrupa Kupalarında Boy Gösteren Denizlispor Üst Üste İki Maça Çıkmayınca Amatöre Düşürüldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 21:12
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Bir dönem Süper Lig'de 21 sezon geçiren ve UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor'da kötü gidişat yeni bir aşamaya ulaştı. Geçen sezonun sonunda Denizli Süper Amatör Lig'e düşen yeşil-siyahlı kulüp, yeni sezonun ilk iki haftasında sahaya çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddesi devreye girdi ve Denizli futbolunu derinden sarsan bir sonuç ortaya çıktı.

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Denizlispor Sarayköyspor maçına çıkmadı.

Denizlispor Sarayköyspor maçına çıkmadı.

Denizli Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında 1 Kasım Pazar günü Sarayköyspor deplasmanına çıkacak olan Denizlispor, maçtan önce Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) dilekçe vererek karşılaşmaya çıkmayacağını bildirdi.

1966'da kurulan kulüp böylece 60 yıllık tarihinde ilk kez sahaya çıkmamış oldu ve Sarayköyspor karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı.

Serinhisarspor maçına da çıkmayacağını açıkladı.

Serinhisarspor maçına da çıkmayacağını açıkladı.

Denizlispor yönetimi, ligin ikinci haftasında oynanacak Serinhisar 1906 Belediyespor maçına da takımı çıkarmayacağını açıkladı. Futbol Müsabaka Talimatı'na göre aynı sezonda ikinci kez maça çıkmayan takım hükmen mağlup sayılıyor, ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülüyor ve sezonun geri kalanında rakipleri oynamadan hükmen galip ilan ediliyor.

Bu madde uyarınca Denizlispor'un 1. Amatör Lig'e düşürülmesi kesinleşti. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor önümüzdeki sezonu 1. Amatör Lig'de geçirecek.

Denizlispor Süper Lig'de 21 sezon geçirdi.

Denizlispor Süper Lig'de 21 sezon geçirdi.

Denizlispor, Süper Lig'de toplam 21 sezon mücadele etti ve 2000'li yılların başında ligin istikrarlı takımlarından biri olarak öne çıktı. Denizli Atatürk Stadı'nda büyük takımlara kafa tutan yeşil-siyahlılar, en parlak dönemini 2002-03 sezonunda yaşadı.

UEFA Kupası'nda Fransa'nın Lorient ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarını eleyen Denizlispor, bir sonraki turda Porto ile eşleşti. Portekiz'de 6-1 kaybeden ekip, Denizli'deki rövanşta 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Son beş sezonda düşüş durmadı.

Son beş sezonda düşüş durmadı.

Denizlispor 2020-21 sezonunun sonunda Süper Lig'e veda etti. 2022-23 sezonunda TFF 1. Lig'den de düşen kulüp, alt liglerde de tutunamadı ve 2024-25 sezonunda tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.

Geçen sezon BAL'da sahada 14 puan toplayan takım, eski futbolcularına olan borçlar nedeniyle toplam 12 puan silme cezası aldı. Eski oyuncu Tiago Lopes'in kazandığı alacak davasının ardından gelen 6 puanlık kesintiyle puanı 2'ye inen Denizlispor'un, ligin bitimine 7 hafta kala Denizli Süper Amatör Lig'e düşmesi kesinleşmişti. Kulüp bu süreçte borçlar nedeniyle defalarca transfer yasağıyla da karşılaştı ve kadrosunu büyük ölçüde altyapı oyuncularıyla kurmak zorunda kaldı.

Başkan Urkay "Bu kulüp tüketilmiştir" demişti.

Başkan Urkay "Bu kulüp tüketilmiştir" demişti.

Kulüp başkanı Süleyman Urkay, mart ayında yaptığı açıklamada kulübün sorunlarının lig seviyesinden çok yönetim anlayışıyla ilgili olduğunu söylemişti. Göreve geldiğinde altyapıda yalnızca 8-9 yaşlarında 8 çocuğun kaldığını anlatan Urkay, kulübün durumunu şu sözlerle özetlemişti:

'Bu kulüp tüketilmiştir, yeniden kurulması gerekir.'

Urkay, güçlü bir altyapı ve kurumsal yapıyla yeniden inşa hedeflediklerini belirtmiş, 20 yılda biriken sorunların birkaç ayda çözülmesini beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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