En Sevdiği Günün Neden Çarşamba Olduğunu Anlatan Kişiye Hak Vereceksiniz

Haftanın bazı günlerine özel anlamlar yüklediğiniz oluyor mu? Hafta sonu tatil yapan bir kişi olduğunuzu düşünürsek muhtemelen cevabınız evet. Mesela cuma günlerini çok seviyor, pazar günlerini ise tatil olduğu halde daha az seviyorsunuzdur muhtemelen. Pazartesinin kendisi ise pazardan çok daha rahat bir şekilde geçebilir.

Peki ya çarşamba? Çarşamba gününü neden sevmeniz gerektiğini hiç düşünmüş müydünüz?