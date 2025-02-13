En Sevdiği Günün Neden Çarşamba Olduğunu Anlatan Kişiye Hak Vereceksiniz
En Sevdiği Günün Neden Çarşamba Olduğunu Anlatan Kişiye Hak Vereceksiniz
Haftanın bazı günlerine özel anlamlar yüklediğiniz oluyor mu? Hafta sonu tatil yapan bir kişi olduğunuzu düşünürsek muhtemelen cevabınız evet. Mesela cuma günlerini çok seviyor, pazar günlerini ise tatil olduğu halde daha az seviyorsunuzdur muhtemelen. Pazartesinin kendisi ise pazardan çok daha rahat bir şekilde geçebilir.
Peki ya çarşamba? Çarşamba gününü neden sevmeniz gerektiğini hiç düşünmüş müydünüz?
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Haftanın hangi günlerini seviyorsunuz?
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Peki ya çarşamba? Bir insan çarşamba gününü sevebilir mi?
Bir kullanıcı neden çarşambayı sevdiğini anlatarak hepimize büyük bir farkındalık kazandırdı.
Bir de perşembeye bakın;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Açık ara cumartesi tartışmaya girmem bile
Pazar 23:30 gibi hissediyorum.