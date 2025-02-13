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En Sevdiği Günün Neden Çarşamba Olduğunu Anlatan Kişiye Hak Vereceksiniz

En Sevdiği Günün Neden Çarşamba Olduğunu Anlatan Kişiye Hak Vereceksiniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 10:51 Son Güncelleme: 13.02.2025 - 11:00

Haftanın bazı günlerine özel anlamlar yüklediğiniz oluyor mu? Hafta sonu tatil yapan bir kişi olduğunuzu düşünürsek muhtemelen cevabınız evet. Mesela cuma günlerini çok seviyor, pazar günlerini ise tatil olduğu halde daha az seviyorsunuzdur muhtemelen. Pazartesinin kendisi ise pazardan çok daha rahat bir şekilde geçebilir. 

Peki ya çarşamba? Çarşamba gününü neden sevmeniz gerektiğini hiç düşünmüş müydünüz?

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Haftanın hangi günlerini seviyorsunuz?

Haftanın hangi günlerini seviyorsunuz?

Hafta içi çalışan, okuyan ve hafta sonu tatil yapan bir kişi olduğunuzu düşünürsek muhtemelen cevabınız cuma veya cumartesi olurdu. Belki de biraz farklısınızdır ve aslında pazartesiyi seviyorsunuzdur. Sonuçta yepyeni bir hafta, yeni fırsatlar, yeni umutlar...

Peki ya çarşamba? Bir insan çarşamba gününü sevebilir mi?

Peki ya çarşamba? Bir insan çarşamba gününü sevebilir mi?

Eğer yeterince düşünürseniz aslında çarşambayı da sevebileceğinizi fark edeceksiniz. Çarşamba ne haftanın başı ne de sonu. Yani o günde ne isterseniz hissedebilirsiniz.

Bir kullanıcı neden çarşambayı sevdiğini anlatarak hepimize büyük bir farkındalık kazandırdı.

Bir kullanıcı neden çarşambayı sevdiğini anlatarak hepimize büyük bir farkındalık kazandırdı.
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Haftayı beğenmediysen başıyla arayı yeterince açmış oluyorsun. Beğendiysen de hala tadını çıkaracak zamanın var...

Bir de perşembeye bakın;

Bir de perşembeye bakın;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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michael.elende

Açık ara cumartesi tartışmaya girmem bile

vasilevic

Pazar 23:30 gibi hissediyorum.