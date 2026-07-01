Kişilik Testi: Mutlulukla Arandaki Engel Ne?

Mutlu olmak istiyorsun ama sanki görünmez bir şey seni sürekli geri çekiyor gibi mi hissediyorsun? Belki farkında olmadan kendine koyduğun kurallar, belki geçmişten taşıdığın yükler ya da gelecekle ilgili kaygıların... Bu testte vereceğin cevaplara göre mutluluğun önündeki en büyük engelin ne olduğunu ortaya çıkarıyoruz!