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Kıpır Kıpır Eder: Smokey Bubblin’ B’nin Dans Eşlikçisi 12 Şarkısı

etiket Kıpır Kıpır Eder: Smokey Bubblin’ B’nin Dans Eşlikçisi 12 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 16:51

İngiltere'de doğan bir güneş olan Smokey Bubblin’ B, UK Garage Music'in en aşina olduğumuz seslerine kendi yorumunu katarak 2000'lerin başında büyük bir sıçrayış yaşadı. Güncel trendleri yakalamasını bilen Smokey Bubblin’ B'yi dinlerken yerinizde duramayacağınıza yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız!

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1. Poison

2. Rave Alarm

3. Overpowered

4. Rinse Out

5. Suzanne's Groove

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6. Like Dynamite

7. Santorini

8. FTC

9. All I (Wanna Do)

10. Special

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11. George's Theme

12. One Night In Paris

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