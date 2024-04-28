Kıpır Kıpır Eder: Smokey Bubblin’ B’nin Dans Eşlikçisi 12 Şarkısı

İngiltere'de doğan bir güneş olan Smokey Bubblin’ B, UK Garage Music'in en aşina olduğumuz seslerine kendi yorumunu katarak 2000'lerin başında büyük bir sıçrayış yaşadı. Güncel trendleri yakalamasını bilen Smokey Bubblin’ B'yi dinlerken yerinizde duramayacağınıza yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız!