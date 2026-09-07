Kimya Testi: Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?
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Kimya dersinde formüller, elementler, tepkimeler ve periyodik tablo arasında kaybolduysan şimdi hafızanı biraz yoklama zamanı! Bu testte temel kimya bilgisinden periyodik tabloya, atomlardan kimyasal bağlara kadar farklı konulardan sorular var. Bakalım kimya bilgine gerçekten güvenebilecek misin?
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Kimya Testi: Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?
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