Kıbrıs-Mersin Feribotunda 5 Saatlik Rötar: Yolcular ve Gemi Personeli Birbirine Girdi!

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Kıbrıs'tan Mersin'e hareket edecek olan feribotun 5 saat rötar yapması nedeniyle bazı yolcular ve gemi personeli arasında tartışma çıktı.
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Yolcularla, feribot personeli ve özel güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga anı ise diğer yolcular tarafından kameraya alındı.
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2 saatte bu sebepten kalkmaz şimdi
Rötar diyince bazıları kendisine sövülmüş gibi tepki veriyor keyfi değil sonuçta bir sorun var demek…
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