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Kıbrıs-Mersin Feribotunda 5 Saatlik Rötar: Yolcular ve Gemi Personeli Birbirine Girdi!

Kıbrıs-Mersin Feribotunda 5 Saatlik Rötar: Yolcular ve Gemi Personeli Birbirine Girdi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 16:26

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Mersin’e hareket edecek feribot 5 saat rötar yaptı. 5 saatlik bekleyişin ardından feribotta gergin dakikalar yaşandı.

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Kıbrıs'tan Mersin'e hareket edecek olan feribotun 5 saat rötar yapması nedeniyle bazı yolcular ve gemi personeli arasında tartışma çıktı.

Kıbrıs'tan Mersin'e hareket edecek olan feribotun 5 saat rötar yapması nedeniyle bazı yolcular ve gemi personeli arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yolcularla, feribot personeli ve özel güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga anı ise diğer yolcular tarafından kameraya alındı.

Yolcularla, feribot personeli ve özel güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga anı ise diğer yolcular tarafından kameraya alındı.

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garibann

2 saatte bu sebepten kalkmaz şimdi

ömer

Rötar diyince bazıları kendisine sövülmüş gibi tepki veriyor keyfi değil sonuçta bir sorun var demek…

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