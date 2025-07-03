Kia Fiyat Listesi Temmuz 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
Güney Kore menşeli Kia özellikle şehir içi kullanımda pratik bir sürüş sunması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Temmuz ayı güncel fiyat listelerinin de yayınlanmasıyla Kia da fiyatlarını güncelledi. Birçok kişi tarafından yakından takip edilen fiyatlar belli oldu. Kia 2025 model arabaların satış fiyatında değişikliğe gitti.
Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?
İşte, Kia Temmuz 2025 fiyat listesi.
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Kia fiyat listesi Temmuz 2025
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Kia Picanto fiyat listesi Temmuz 2025
Kia Stonic fiyat listesi Temmuz 2025
Kia EV3 fiyat listesi Temmuz 2025
Kia XCeed fiyat listesi Temmuz 2025
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Kia Sportage fiyat listesi Temmuz 2025
Kia Sorento fiyat listesi Temmuz 2025
Kia EV6 fiyat listesi Temmuz 2025
Kia EV9 fiyat listesi Temmuz 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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