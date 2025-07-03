Kia Fiyat Listesi Temmuz 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Güney Kore menşeli Kia özellikle şehir içi kullanımda pratik bir sürüş sunması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Temmuz ayı güncel fiyat listelerinin de yayınlanmasıyla Kia da fiyatlarını güncelledi. Birçok kişi tarafından yakından takip edilen fiyatlar belli oldu. Kia 2025 model arabaların satış fiyatında değişikliğe gitti.

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?

İşte, Kia Temmuz 2025 fiyat listesi.

Kaynak