Jeep Fiyat Listesi Temmuz 2025: Compass ve Avenger Güncel Fiyatlar

Ülkemizdeki SUV segmentinin lideri konumunda Jeep bulunuyor. Arazi araçlarıyla ön plana çıkan Jeep pek çok kişinin tercihi olmayı sürdürüyor. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Jeep, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını resmi internet sitesinden yayımladı. Böylece Compass ve Avenger güncel fiyatları da belli oldu.

Peki Compass, Avenger Temmuz ayı fiyatı ne kadar?

İşte Jeep Temmuz fiyat listesi.

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