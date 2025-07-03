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Jeep Fiyat Listesi Temmuz 2025: Compass ve Avenger Güncel Fiyatlar

Jeep Fiyat Listesi Temmuz 2025: Compass ve Avenger Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 14:36

Ülkemizdeki SUV segmentinin lideri konumunda Jeep bulunuyor. Arazi araçlarıyla ön plana çıkan Jeep pek çok kişinin tercihi olmayı sürdürüyor. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Jeep, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını resmi internet sitesinden yayımladı. Böylece Compass ve Avenger güncel fiyatları da belli oldu.

Peki Compass, Avenger Temmuz ayı fiyatı ne kadar? 

İşte Jeep Temmuz fiyat listesi.

Kaynak

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Jeep fiyat listesi Temmuz 2025

Jeep fiyat listesi Temmuz 2025

Jeep'in en uygun fiyatlı Compass modeli, Haziran ayında 2.569.000 TL'den satışa sunulmuştu. Compass, Temmuz ayında ise 2.579.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Compass fiyat listesi Temmuz 2025

Jeep Compass fiyat listesi Temmuz 2025

2025 model Compass:

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.579.000 TL 

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp North Star 2.709.000 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.859.000 TL

Jeep Avenger fiyat listesi Temmuz 2025

Jeep Avenger fiyat listesi Temmuz 2025

  • Avenger e-Hybrid Limited 1.2 110hp 2.008.268 TL 

  • Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp + Sunroof 2.153.449 TL

  • Avenger Electric Limited 1.804.000 TL

  • Avenger Electric Summit 1.924.000 TL

  • Avenger Electric Summit 1.869.000 TL (2024 model)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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