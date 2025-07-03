Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Temmuz 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Otomobil dünyasında elektrikli araçlara yoğun bir ilgi başladı. Özellikle şehir içinde daha pratik bir kullanım sunan mini elektrikli araçlar birçok kişinin tercihi oldu. Otomobil dünyasının önde gelen farklı markaları, farklı özelliklere sahip mini elektrikli araçlarla pazara giriş yaptı. Trafikte daha kolay bir kullanım sunan, park sıkıntısı yaşamayan mini elektrikli arabalar gün geçtikçe trafikte yaygınlaşıyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba markalarına ait mini elektrikli araçlar bulunuyor. Elektrikli araçların Temmuz ayı fiyatları belli oldu.

Peki, Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Temmuz ayı fiyatları.