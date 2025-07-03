Skoda Fiyat Listesi Temmuz 2025: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir marka konumunda yer alıyor. Fabia, Skoda ve Superb modelleriyle sevilerek kullanılan Skoda elektrikli modelleriyle de dikkat çekmeyi başardı. Yüzde yüz elektrikli ve hibrit modelleriyle yakından takip edilen Skoda'nın fiyatları da merak ediliyor. Skoda, Temmuz ayında geçerli olacak fiyatlarını açıkladı. Peki Skoda ne kadar oldu, Skoda elektrikli modeller ne kadar?

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Temmuz 2025 fiyat listesi.

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