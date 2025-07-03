Opel Fiyat Listesi Temmuz 2025: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Alman otomotiv üreticisi Opel, ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında. Elektrikli otomobil sektörüne de Frontera modeliyle giriş yapan Opel, pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz'un gelmesiyle birlikte, otomobil markalarının güncel satış fiyatları belli oldu. Opel, Temmuz ayı güncel fiyatlarını duyurdu. Opel elektrikli Frontera satış fiyatı da böylece belli oldu.
Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar oldu?
İşte Opel Temmuz 2025 güncel fiyat listesi.
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Opel fiyat listesi Temmuz 2025
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Opel Corsa fiyat listesi Temmuz 2025
Opel Astra fiyat listesi Temmuz 2025
Yeni Opel Frontera fiyat listesi Temmuz 2025
Opel Mokka fiyat listesi Temmuz 2025
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Opel Grandland fiyat listesi Temmuz 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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