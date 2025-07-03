Opel Fiyat Listesi Temmuz 2025: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Alman otomotiv üreticisi Opel, ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında. Elektrikli otomobil sektörüne de Frontera modeliyle giriş yapan Opel, pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz'un gelmesiyle birlikte, otomobil markalarının güncel satış fiyatları belli oldu. Opel, Temmuz ayı güncel fiyatlarını duyurdu. Opel elektrikli Frontera satış fiyatı da böylece belli oldu.

Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar oldu?

İşte Opel Temmuz 2025 güncel fiyat listesi.

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