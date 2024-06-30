Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a Çok Sert Sözler: "Para Düşkünü, Boya Diye Sana Ayakkabı Bile Vermem"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a Çok Sert Sözler: "Para Düşkünü, Boya Diye Sana Ayakkabı Bile Vermem"
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildiğine dair iddialarına oldukça sert yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, 'Para düşkünü... Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!' ifadelerini kullandı.
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2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, "Kılıçdaroğlu bana yardımcılık ve 3 bakanlık teklif etti" ifadelerini kullandı ve bir kez daha gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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TV100 canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Oğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden desteklemediği sorusuna ise şu yanıtı vermişti: 👇
"Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım. Benim omuzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş. Buna rağmen zorlasaydık, cumhurbaşkanlığını kazansaydık ben cumhurbaşkanı yardımcısıydım."
Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Sinan Oğan'ın kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildiğine dair iddialarına ise oldukça sert yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının tamamı 👇
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