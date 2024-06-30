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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a Çok Sert Sözler: "Para Düşkünü, Boya Diye Sana Ayakkabı Bile Vermem"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a Çok Sert Sözler: "Para Düşkünü, Boya Diye Sana Ayakkabı Bile Vermem"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.06.2024 - 19:55

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildiğine dair iddialarına oldukça sert yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, 'Para düşkünü... Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!' ifadelerini kullandı.

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2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, "Kılıçdaroğlu bana yardımcılık ve 3 bakanlık teklif etti" ifadelerini kullandı ve bir kez daha gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, "Kılıçdaroğlu bana yardımcılık ve 3 bakanlık teklif etti" ifadelerini kullandı ve bir kez daha gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

TV100 canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Oğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden desteklemediği sorusuna ise şu yanıtı vermişti: 👇

TV100 canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Oğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden desteklemediği sorusuna ise şu yanıtı vermişti: 👇

"Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım. Benim omuzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş. Buna rağmen zorlasaydık, cumhurbaşkanlığını kazansaydık ben cumhurbaşkanı yardımcısıydım."

"Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım. Benim omuzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş. Buna rağmen zorlasaydık, cumhurbaşkanlığını kazansaydık ben cumhurbaşkanı yardımcısıydım."

'22 yıldır CHP muhalefette. İlk turda Sayın Erdoğan’a 5 puan fark attı da ben mi desteklemedim?'

'Başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz, bunun farkında mı arkadaşlar? Cumhurbaşkanının imzaladığı kararnamelerin parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. 2000'li yılların başında bir anayasa kitapçığı fırlatıldı diye ne büyük krizler yaşadık. Peki, parlamento Cumhur İttifakı'nın kontrolünde değil miydi?'

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Sinan Oğan'ın kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildiğine dair iddialarına ise oldukça sert yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Sinan Oğan'ın kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildiğine dair iddialarına ise oldukça sert yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında özetle şunları ifade etti: 

'İncinsen de sözün düzünü diyeceğim...

Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!

Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı,

para düşkünü bir siyaset tüccarı,

cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın!

Senin beklentin başkaymış…

Sen bekâcı değil, paracıymışın…

Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun.

Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?

Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı...'

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Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının tamamı 👇

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