Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a Çok Sert Sözler: "Para Düşkünü, Boya Diye Sana Ayakkabı Bile Vermem"

Kılıçdaroğlu paylaşımında özetle şunları ifade etti:

'İncinsen de sözün düzünü diyeceğim...

Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!

Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı,

para düşkünü bir siyaset tüccarı,

cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın!

Senin beklentin başkaymış…

Sen bekâcı değil, paracıymışın…

Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun.

Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?

Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı...'