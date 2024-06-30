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Yüzde 25 Sınırı Bitti: Kira Zam Oranı Hesaplamada Yeni Dönem Başlıyor!

Yüzde 25 Sınırı Bitti: Kira Zam Oranı Hesaplamada Yeni Dönem Başlıyor!

kira
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.06.2024 - 18:44

Kira artışında yüzde 25'lik sınır 1 Temmuz itibarıyla bitiyor. Yeni dönemde kira artışı yine TÜFE oranına göre yapılacak. Zam dönemi temmuz öncesinde olanlar için yeni artış talep edilmeyecek. 

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Türkiye'de son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı vardı. Bu sınır 1 Temmuz itibarıyla ise sona erecek.

Türkiye'de son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı vardı. Bu sınır 1 Temmuz itibarıyla ise sona erecek.

Yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte kira zamları yeniden tüketici enflasyonuna (TÜFE) göre yapılacak. Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte kira zamları yeniden tüketici enflasyonuna (TÜFE) göre yapılacak. Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile belli olacak. Yani 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu sonrası temmuz ayında yapılacak kira zam oranı ortaya çıkacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile belli olacak. Yani 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu sonrası temmuz ayında yapılacak kira zam oranı ortaya çıkacak.

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklanmıştı. Ancak yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz itibarıyla biteceği için haziran ayı kira artış oranında bu rakam geçerli olmadı.

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklanmıştı. Ancak yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz itibarıyla biteceği için haziran ayı kira artış oranında bu rakam geçerli olmadı.

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