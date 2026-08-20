Kediniz Gece Yerinde Durmuyorsa Çözümü: 5 Adımda Kesintisiz Uyku

Gece odanızın kapısını kapatıyorsanız bunu her zaman tutarlı yapın (bir gün açık bir gün kapalı tutmak huzursuzluğu artırır). Işıkları tamamen kapatın, dışarıdan gelen ses ve ışıkları engellemek için karartma perdelerinden faydalanın. Ayrıca kedinizin gece ulaşabileceği gürültülü oyuncakları (çıngıraklı toplar vb.) yatmadan önce toplayın.

Kediniz için öngörülebilir bir gece rutini oluşturmak, zamanla sizin uyku saatlerinizi de daha kolay benimsemesine yardımcı olabilir.

Gece Huzursuzluğu Aniden Başladıysa Dikkat

Kediniz daha önce geceleri sakinken birdenbire sabaha kadar miyavlamaya, dolaşmaya veya huzursuz olmaya başladıysa bunu yalnızca “gece enerjisi” olarak değerlendirmeyin.

Özellikle davranış değişikliğine iştah veya tuvalet alışkanlığındaki değişiklikler, aşırı su içme, ağrı belirtileri ya da başka olağandışı davranışlar eşlik ediyorsa veteriner hekime danışmak gerekir.

Çünkü amaç kediyi zorla gece boyunca uyutmak değil; enerjisini, beslenmesini ve günlük aktivitelerini sizin uyku düzeninizle daha uyumlu hale getirmek.