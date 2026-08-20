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Kediniz Gece Yerinde Durmuyorsa Çözümü: 5 Adımda Kesintisiz Uyku

Kediniz Gece Yerinde Durmuyorsa Çözümü: 5 Adımda Kesintisiz Uyku

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 08:01
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Kediniz geceleri evin içinde koşturuyor, yatağınıza atlıyor veya sabaha karşı miyavlayarak sizi uyandırıyorsa yalnız değilsiniz. Üstelik çözüm, onu gece boyunca yormaya çalışmak değil. Doğru rutinle hem kediniz hem de siz gece uykusu uyuyabilirsiniz. 

İşte, kedili evde gece uykusunun sırrı. 

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1. "Avla - Ye - Temizlen - Uyu" Döngüsünü Kurun

1. "Avla - Ye - Temizlen - Uyu" Döngüsünü Kurun

Kedilerin doğasındaki altın kural şudur: 'Avlan, Ye, Temizlen ve Uyu.' Yani, gece uykunuzun bölünmesini istemiyorsanız yatmadan yaklaşık 30-45 dakika önce bu döngüyü tetikleyin.

  • Oyun: Oltalı, tüylü veya hareketli oyuncaklarla kedinizi iyice koşturun ve zıplatın. Nefes nefese kalıp avı 'yakaladığını' hissettirin.

  • Yemek: Oyunu bitirir bitirmez günün en doyurucu öğününü (özellikle yaş mama) verin.

Karnı dolan ve avlanma içgüdüsünü tatmin eden kedi, biyolojik olarak temizlenip uyku moduna geçecektir.

2. Gece Miyavlamalarına Ödül Vermeyin

2. Gece Miyavlamalarına Ödül Vermeyin

Gecenin bir yarısı kediniz üzerinize atladığında veya miyavladığında ona bağırmak, onu okşamak hatta yataktan kalkıp odadan çıkarmak... Bunların hepsi kedinin gözünde 'Miyavladım ve insanım tepki verdi.' demektir.

  • Gözlerinizi açmayın, hareket etmeyin ve ses çıkarmayın.

  • İlk birkaç gece tepkisiz kaldığınızda davranışı daha da tırmandırabilir (buna sönme patlaması denir). Pes etmeyin; tepkisiz kaldığınızı gördükçe bu yöntemin işe yaramadığını kabullenecektir.

3. Gündüz Enerjisini Atmasına Yardımcı Olun

3. Gündüz Enerjisini Atmasına Yardımcı Olun

Siz işte veya okuldayken evde canı sıkılan kedi bütün gün uyur ve enerjisini geceye saklar. Gündüz uykusunu azaltmak için:

  • Pencere önüne kuşları izleyebileceği bir tüneme alanı hazırlayın.

  • İçine mama gizlenen akıl oyuncaları (puzzle feeders) bırakın.

  • Gün ışığında kendi kendine oynayabileceği mekanik oyuncaklar edinin.

Unutmayın; buradaki hedef kedinizi gün boyunca uyanık tutmak değil; uyku, oyun, beslenme ve keşif arasında daha dengeli bir rutin oluşturmak.

4. Otomatik Mama Kabını Deneyin

4. Otomatik Mama Kabını Deneyin

Eğer kediniz gece sırf karnı acıktığı için sizi uyandırıyorsa, çözümü bir teknolojiye devredin: Zaman ayarlı otomatik mama kapları. Gece yarısına veya sabaha karşı 04.00'e ayarlayacağınız küçük bir porsiyon mama, kedinizin sizi 'mama veren kişi' olarak değil, cihazı 'mama kaynağı' olarak görmesini sağlar. Sizi uyandırmayı bırakıp cihazın başında beklemeye başlar.

UYARI: mama miktarını kedinizin günlük beslenme düzenine göre ayarlamak önemli. Otomatik mama kabı, ekstra öğün vermek için değil, mevcut beslenme düzenini daha uygun saatlere dağıtmak için kullanılmalı.

5. Gece Rutinini Her Gün Aynı Tutun

5. Gece Rutinini Her Gün Aynı Tutun

Gece odanızın kapısını kapatıyorsanız bunu her zaman tutarlı yapın (bir gün açık bir gün kapalı tutmak huzursuzluğu artırır). Işıkları tamamen kapatın, dışarıdan gelen ses ve ışıkları engellemek için karartma perdelerinden faydalanın. Ayrıca kedinizin gece ulaşabileceği gürültülü oyuncakları (çıngıraklı toplar vb.) yatmadan önce toplayın.

Kediniz için öngörülebilir bir gece rutini oluşturmak, zamanla sizin uyku saatlerinizi de daha kolay benimsemesine yardımcı olabilir.

Gece Huzursuzluğu Aniden Başladıysa Dikkat

Kediniz daha önce geceleri sakinken birdenbire sabaha kadar miyavlamaya, dolaşmaya veya huzursuz olmaya başladıysa bunu yalnızca “gece enerjisi” olarak değerlendirmeyin.

Özellikle davranış değişikliğine iştah veya tuvalet alışkanlığındaki değişiklikler, aşırı su içme, ağrı belirtileri ya da başka olağandışı davranışlar eşlik ediyorsa veteriner hekime danışmak gerekir.

Çünkü amaç kediyi zorla gece boyunca uyutmak değil; enerjisini, beslenmesini ve günlük aktivitelerini sizin uyku düzeninizle daha uyumlu hale getirmek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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