Kediniz Gece Yerinde Durmuyorsa Çözümü: 5 Adımda Kesintisiz Uyku
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Kediniz geceleri evin içinde koşturuyor, yatağınıza atlıyor veya sabaha karşı miyavlayarak sizi uyandırıyorsa yalnız değilsiniz. Üstelik çözüm, onu gece boyunca yormaya çalışmak değil. Doğru rutinle hem kediniz hem de siz gece uykusu uyuyabilirsiniz.
İşte, kedili evde gece uykusunun sırrı.
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1. "Avla - Ye - Temizlen - Uyu" Döngüsünü Kurun
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2. Gece Miyavlamalarına Ödül Vermeyin
3. Gündüz Enerjisini Atmasına Yardımcı Olun
4. Otomatik Mama Kabını Deneyin
5. Gece Rutinini Her Gün Aynı Tutun
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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