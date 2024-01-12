Kayınpederinin İzinde! Yeni TFF Başkanı Kim Olacak?
Kayınpederinin İzinde! Yeni TFF Başkanı Kim Olacak?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizi sonrasında koltuğunda oturması zor gözükürken, yeni TFF Başkanının kim olacağı ise merakla bekleniyor. Gazeteci Tolga Şardan, Ankara’dan belirleneceğini iddia ettiği yeni TFF Başkanı için kulis bilgilerini yazdı.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynananacak Süper Kupa karşılaşmasının Suudi Arabistan ile kriz çıkarması sonrasında TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi’nin ‘üzerinin çizildiği’ iddia ediliyor.
Büyükekşi, araya bakan sokarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep etmiş ancak talebi yerine getirilmemişti.
Gazeteci Tolga Şardan, T24’te yayınlanan köşe yazısında TFF’nin yeni başkanı için kulis bilgileri verdi.
“Her ne kadar futbol camiası İstanbul'dan idare ediliyor gibi gözükse de, son kararların verildiği yerin Ankara olması sebebiyle başkent kulisleri de son günlerde fazlasıyla hareketli, bu konuda.”
“Artık hemen herkesin bildiği üzere, Türk futbolunda oyunu kuran bir yapı var. Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan ve Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Gaziantepli Kalyoncu Ailesi bu yapının önce gelenlerinden.”
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“Devam edeyim; Ankara'daki son kulis bilgilerine göre, futbol yönetiminde oyun kuran grubun TFF Başkanlığı için yeni adayı Haluk Kalyoncu.”
“Kalyoncu, bilindiği üzere Kalyoncu Ailesi'nin oğlu ve iş insanı eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de damadı.”
“Genç iş insanı Kalyoncu, kısa süre önce Beşiktaş'ın yönetimine girmek için de çalışma yürüttü ancak başarılı olamadı. Futbolun içinde olmak istediği bilinen Haluk Kalyoncu'nun ismine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bakacağı henüz bilinmiyor. Öğrendiğim kadarıyla çok sıcak bir temas kurulmuş değil.”
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