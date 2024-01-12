Kayınpederinin İzinde! Yeni TFF Başkanı Kim Olacak?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizi sonrasında koltuğunda oturması zor gözükürken, yeni TFF Başkanının kim olacağı ise merakla bekleniyor. Gazeteci Tolga Şardan, Ankara’dan belirleneceğini iddia ettiği yeni TFF Başkanı için kulis bilgilerini yazdı.