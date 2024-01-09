Cumhurbaşkanı Erdoğan Resti Çekti: Mehmet Büyükekşi İstifasını Veriyor İddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resti Çekti: Mehmet Büyükekşi İstifasını Veriyor İddiası!
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizi sonrası eleştiri oklarının merkezine oturan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yarın istifasını vereceği iddia ediliyor.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da aralık ayında oynanancak Süper Kupa finali Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi yetkililerle yaşadığı 'Atatürk krizi' nedeniyle iptal edilmişti.
Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası eleştiri okları ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye dönmüştü.
ODA TV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı araya sokarak randevu isteyen Mehmet Büyükekşi'nin bu talebinin karşılıksız kaldığını yazdı.
Yine iddiaya göre, Erdoğan'ın resti çektiği Büyükekşi yarın istifasını verecek.
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