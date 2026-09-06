Kart Seç, İçindeki Çocuğun Sana Ne Söylemek İstediğini Bul!

İçimizde, çocukluğumuzdan bugüne taşıdığımız bir parça olduğunu hiç düşündün mü? Bazen hiç beklemediğimiz bir anda ortaya çıkan bir şarkı, eski bir fotoğraf, bir koku ya da çocukken sevdiğimiz bir şey bizi yıllar öncesine götürebilir.

Peki bugün olduğun kişiyle çocukken olduğun kişi karşılaşsaydı, sana ne söylerdi?