Karşılaştırmalı Test: Hangi Ülkenin Para Birimi Diğerine Göre Daha Değerli?

Bir ülkenin devasa bir ekonomisi olması parasının çok değerli olduğu anlamına gelmiyor. Bazen haritada yerini zor bulacağın küçücük bir ülkenin para birimi, dünyanın en büyük üretim devlerini geride bırakabiliyor.

Hem finans hem de genel kültür bilgini ölçmeye ne dersin?

Not: Kur bilgileri içeriğin hazırlandığı tarihteki verilere göre hazırlandı. İçeriğe eriştiğiniz tarihe göre para birimlerinin değerinde değişiklikler olmuş olabilir.