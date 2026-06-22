İsviçre frangı ne kadar güvenli kabul edilse de birim bazında İngiliz sterlini onu geçer. Güncel olarak 1 İngiliz sterlini yaklaşık 1.06 İsviçre frangı ediyor.
Karşılaştırmalı Test: Hangi Ülkenin Para Birimi Diğerine Göre Daha Değerli?
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Bir ülkenin devasa bir ekonomisi olması parasının çok değerli olduğu anlamına gelmiyor. Bazen haritada yerini zor bulacağın küçücük bir ülkenin para birimi, dünyanın en büyük üretim devlerini geride bırakabiliyor.
Hem finans hem de genel kültür bilgini ölçmeye ne dersin?
Not: Kur bilgileri içeriğin hazırlandığı tarihteki verilere göre hazırlandı. İçeriğe eriştiğiniz tarihe göre para birimlerinin değerinde değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Avrupa'nın iki büyük ekonomisini kıyaslayarak başlayalım: Hangisinin parası daha değerli?
2. Dünyanın en çok konuşulan iki para biriminden hangisi daha değerli?
3. Atlantik'in iki yakası karşı karşıya. Hangisinin parası önde?
4. İki büyük coğrafyayı kıyaslayalım şimdi. Kanada mı yoksa Avustralya mı?
5. Sıra finansın merkezlerine geldi! İsviçre mi yoksa ABD mi para birimi konusunda daha değerli?
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6. Biz duyduğumuzda biraz şaşırmıştık: Kuveyt mi yoksa ABD mi?
7. Orta Doğu'nun iki sessiz ama güçlü parasından hangisi daha değerli?
8. Kolay bir soru: Küçücük bir adanın mı yoksa dev bir birliğin mi parası değerli?
9. Nüfusu kalabalık iki kültürü ele alalım. Meksika pesosu mu daha değerli yoksa Hindistan rupisi mi?
10. Sırada Asya'nın iki devi var! Çin mi yoksa Japonya mı?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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