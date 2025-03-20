Karlı Yolda Kontrolünü Kaybeden Sürücü Uçurumda Asılı Kaldı: Vatandaşlar Sürücüyü Kurtardı

@comcinarrr adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan Hamza adlı vatandaş, kar yağışlarının etkili olmasıyla şahit oldukları bir kazayı paylaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir vatandaş uçurumda aracıyla asılı kalmıştı. Bu durumu gören iki arkadaş vatandaşı kurtarmak için çabaladı. İlk başta aracın kapısı açılmadı ve camı kırmayı düşündüler ancak sürücü istemedi. Ardından ise kapıyı açmayı başararak sürücüyü kurtardılar.
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Mart’ın ilk haftasıyla baharın geldiğini düşünsek de havalar yeniden soğudu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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