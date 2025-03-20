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Karlı Yolda Kontrolünü Kaybeden Sürücü Uçurumda Asılı Kaldı: Vatandaşlar Sürücüyü Kurtardı

Karlı Yolda Kontrolünü Kaybeden Sürücü Uçurumda Asılı Kaldı: Vatandaşlar Sürücüyü Kurtardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.03.2025 - 15:32

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@comcinarrr adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan Hamza adlı vatandaş, kar yağışlarının etkili olmasıyla şahit oldukları bir kazayı paylaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir vatandaş uçurumda aracıyla asılı kalmıştı. Bu durumu gören iki arkadaş vatandaşı kurtarmak için çabaladı. İlk başta aracın kapısı açılmadı ve camı kırmayı düşündüler ancak sürücü istemedi. Ardından ise kapıyı açmayı başararak sürücüyü kurtardılar.

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İşte o anlar 👇

Kurtarıldıktan sonraki anlar 👇

Mart’ın ilk haftasıyla baharın geldiğini düşünsek de havalar yeniden soğudu.

Mart’ın ilk haftasıyla baharın geldiğini düşünsek de havalar yeniden soğudu.

Bir anda 10-15 derece düşüş yaşandı. Kar yağışları memleketin dört bir yanında etkisini gösterdi. Birkaç gün daha yaşanacak olan soğuk havaların ardından yeniden sıcaklıkların artması bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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