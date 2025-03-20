Karlı Yolda Kontrolünü Kaybeden Sürücü Uçurumda Asılı Kaldı: Vatandaşlar Sürücüyü Kurtardı

@comcinarrr adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan Hamza adlı vatandaş, kar yağışlarının etkili olmasıyla şahit oldukları bir kazayı paylaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir vatandaş uçurumda aracıyla asılı kalmıştı. Bu durumu gören iki arkadaş vatandaşı kurtarmak için çabaladı. İlk başta aracın kapısı açılmadı ve camı kırmayı düşündüler ancak sürücü istemedi. Ardından ise kapıyı açmayı başararak sürücüyü kurtardılar.