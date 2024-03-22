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Kar Yağışı Etkili Olunca Bazı İllerde Eğitime Ara Verildi! İşte Kar Tatili İlan Edilen İller ve Hava Durumu!

Kar Yağışı Etkili Olunca Bazı İllerde Eğitime Ara Verildi! İşte Kar Tatili İlan Edilen İller ve Hava Durumu!

hava durumu Eğitim kar yağışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.03.2024 - 09:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 13 ili sarı ve turuncu kodla uyarmasının ardından şiddetli kar yağışı sürüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle üç ilde eğitime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklama Ankara ve İstanbul'da da son durumu merak ettirdi. Peki, bugün hava nasıl? 22 Mart Cuma günü kar yağacak mı? 

İşte, detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısının ardından yağışlar sürüyor. Yurt genelinde aralıklı yağışların devam edeceğinin duyurulduğu Cuma günü bazı illerde eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısının ardından yağışlar sürüyor. Yurt genelinde aralıklı yağışların devam edeceğinin duyurulduğu Cuma günü bazı illerde eğitime ara verildi.

Hakkari, Şırnak ve Sivas'ın Akıncılar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar birer gün süreyle tatil ilan edildi. Açıklamalar valilikler tarafından yapıldı.

İşte, Hakkari Valiliği tarafından yapılan eğitime kar tatili açıklaması!

İşte, Hakkari Valiliği tarafından yapılan eğitime kar tatili açıklaması!

'İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır'

Sivas'ın Akıncılar ilçesi ve Şırnak'ın 3 ilçesi için de tatil kararı peş peşe geldi. Yağışların etkili bir şekilde devam ettiği Ankara'da ise kar tatili yok!

Sivas'ın Akıncılar ilçesi ve Şırnak'ın 3 ilçesi için de tatil kararı peş peşe geldi. Yağışların etkili bir şekilde devam ettiği Ankara'da ise kar tatili yok!

Sivas'ta Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada 'İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir.' ifadelerine yer verildi. Sivas'ın merkezi ve çevre ilçelerinde ise dün akşam saatlerinde başlaya yar yağışı sürüyor. 

Şırnak'ta eğitime ara verilen ilçelerin ise Beytüşşebap, Uludere ve Cizre olduğu Şırnak Valiliği tarafından duyuruldu.

Peki, Bugün (22 Mart Cuma Günü) Hava Nasıl Olacak?

Peki, Bugün (22 Mart Cuma Günü) Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan son hava durumu raporlarına göre, Türkiye'nin genelinde parçalı ve yoğun bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı bölgeleri, Antalya ve Manisa hariç, ülkenin geri kalanında aralıklı yağışlar bekleniyor. Kıyı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağışlar, iç bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur görülmesi öngörülüyor.

Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Elazığ'ın doğusu ile Muş'un güney ve batı ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda ise yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, zamanla Van'ın güneyinde de çok kuvvetli yağışlar görülmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların ve seyahat edecek olanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Yağışların tüm hızıyla devam ettiği ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Karadeniz'de ise hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece azalacak.

Yağışların tüm hızıyla devam ettiği ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Karadeniz'de ise hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece azalacak.

Yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlar bazı bölgelerde kuvvetini artıracak. İşte, Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı:

  • KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Beklenen yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı ve çevrelerinde, Diyarbakır'ın doğusunda, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve çevrelerinde, Elazığ’ın doğusunda, Muş’un güney ve batı ilçelerinde güçlü, Hakkari ve çevresinde, Şırnak'ın doğusunda ve Van'ın güneyinde ise çok güçlü olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, sel, su baskını, güçlü rüzgar, kar yağışı ve tipi gibi olumsuz hava koşullarına yol açabilir. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

  • ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayanların ve bölgeye seyahat edecek olanların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da kar yağışına dair umutlar tükenirken, megakentte Cuma gününün aralıklı yağmurlu olması bekleniyor. 

Ankara'da kar yağışı hakim olurken İstanbul'daki duruma ilişkin açıklama ise Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, 'İstanbulda da kar yağmaz tahminimiz isabetli oldu. Bu sene İstanbula kar yağışı olması çok zor demiştik Eylül ayında.' ifadeleriyle kar beklentisi olmadığını hatırlattı.

Yurt genelinde hakim olan yağışlar hafta sonu Doğu Anadolu'ya çekiliyor, pazar günü ise yurdu terk ediyor. İşte, Prof. Dr. Orhan Şen'in o açıklaması 👇

Yurt genelinde hakim olan yağışlar hafta sonu Doğu Anadolu'ya çekiliyor, pazar günü ise yurdu terk ediyor. İşte, Prof. Dr. Orhan Şen'in o açıklaması 👇
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