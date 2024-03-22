Kar Yağışı Etkili Olunca Bazı İllerde Eğitime Ara Verildi! İşte Kar Tatili İlan Edilen İller ve Hava Durumu!
Kar Yağışı Etkili Olunca Bazı İllerde Eğitime Ara Verildi! İşte Kar Tatili İlan Edilen İller ve Hava Durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 13 ili sarı ve turuncu kodla uyarmasının ardından şiddetli kar yağışı sürüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle üç ilde eğitime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklama Ankara ve İstanbul'da da son durumu merak ettirdi. Peki, bugün hava nasıl? 22 Mart Cuma günü kar yağacak mı?
İşte, detaylar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısının ardından yağışlar sürüyor. Yurt genelinde aralıklı yağışların devam edeceğinin duyurulduğu Cuma günü bazı illerde eğitime ara verildi.
İşte, Hakkari Valiliği tarafından yapılan eğitime kar tatili açıklaması!
Sivas'ın Akıncılar ilçesi ve Şırnak'ın 3 ilçesi için de tatil kararı peş peşe geldi. Yağışların etkili bir şekilde devam ettiği Ankara'da ise kar tatili yok!
Peki, Bugün (22 Mart Cuma Günü) Hava Nasıl Olacak?
Yağışların tüm hızıyla devam ettiği ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Karadeniz'de ise hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece azalacak.
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İstanbul'a kar yağacak mı?
Yurt genelinde hakim olan yağışlar hafta sonu Doğu Anadolu'ya çekiliyor, pazar günü ise yurdu terk ediyor. İşte, Prof. Dr. Orhan Şen'in o açıklaması 👇
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