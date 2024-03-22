Kar Yağışı Etkili Olunca Bazı İllerde Eğitime Ara Verildi! İşte Kar Tatili İlan Edilen İller ve Hava Durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan son hava durumu raporlarına göre, Türkiye'nin genelinde parçalı ve yoğun bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı bölgeleri, Antalya ve Manisa hariç, ülkenin geri kalanında aralıklı yağışlar bekleniyor. Kıyı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağışlar, iç bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur görülmesi öngörülüyor.

Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Elazığ'ın doğusu ile Muş'un güney ve batı ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda ise yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, zamanla Van'ın güneyinde de çok kuvvetli yağışlar görülmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların ve seyahat edecek olanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.