Kapadokya En İyi Oteller! Peri Bacaları Manzaralı Unutulmaz Bir Konaklama Deneyimi
Kapadokya en iyi oteller dendiğinde akla ilk gelen şey peri bacaları manzaralı taş yapılar oluyor. Bölge, doğal güzelliği kadar konaklama seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kapadokya’da nerede kalınır sorusuna cevap arayanlar için butik otellerden mağara odalara kadar pek çok farklı alternatif mevcut. Sabah gökyüzünü süsleyen balonlarla uyanmak isteyenler, otel seçiminde manzara ve konsepti göz önünde bulunduruyor.
İşte Kapadokya en iyi oteller!
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1. Gamirasu Cave Luxury Hotel Cappadocia
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2. Cappadocia Caves Hotel
3. Museum Hotel
4. Utopia Cave Cappadocia Hotel
5. Kayakapı Premium Caves Hotel
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6. Millstone Cave Suites
7. Suhan Cappadocia
8. Artemis Cave Suites
9. Tekkaya Cave Hotel
10. Harman Cave Hotel
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11. Zara Cave Hotel
12. Cappadocia Cave Resort & Spa
13. Carus Cappadocia Hotel
14. Argos in Cappadocia
15. A La Mode Cappadocia Hotel
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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