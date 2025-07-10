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Kapadokya En İyi Oteller! Peri Bacaları Manzaralı Unutulmaz Bir Konaklama Deneyimi

Kapadokya En İyi Oteller! Peri Bacaları Manzaralı Unutulmaz Bir Konaklama Deneyimi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 20:45

Kapadokya en iyi oteller dendiğinde akla ilk gelen şey peri bacaları manzaralı taş yapılar oluyor. Bölge, doğal güzelliği kadar konaklama seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Kapadokya’da nerede kalınır sorusuna cevap arayanlar için butik otellerden mağara odalara kadar pek çok farklı alternatif mevcut. Sabah gökyüzünü süsleyen balonlarla uyanmak isteyenler, otel seçiminde manzara ve konsepti göz önünde bulunduruyor.

İşte Kapadokya en iyi oteller!

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1. Gamirasu Cave Luxury Hotel Cappadocia

1. Gamirasu Cave Luxury Hotel Cappadocia

Bin yıllık mağara odalarıyla tarih ve lüksü bir araya getiren Gamirasu Cave Hotel, Göreme'ye yakın konumuyla dikkat çekiyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Davutlu, Ayvalı Köyü Yolu No:101, 50400 Ayvalı/Ürgüp/Nevşehir

Instagram: gamirasu

Konum

'Ziyaretçi Yorumu: Otel gerçekten çok güzeldi, konumu biraz merkezi yerden uzak gibi ama sakinliği ile bunu kapatıyor, mimarisiyle ve odaların güzelliğiyle bölgeyi direk yansıtmışlar, kahvaltıları da çok çeşitli ve lezzetliydi, teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.'

2. Cappadocia Caves Hotel

2. Cappadocia Caves Hotel

Göreme'nin merkezinde yer alan bu butik otel, geleneksel mağara konseptini modern detaylarla buluşturuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Aydınlı orta mahallesi, Zeybek Sk. no:3, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram: cappadocia_caveshotel

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Çok keyifli bir Göreme oteliydi. Kahvaltı gayet güzel ve çeşitli. Odalar çok temizdi. Bu en önemli detayı. Merkeze çok yakın. Odaya dönmek çok kolay oluyor bu yüzden. İki arkadaş gittik.'

3. Museum Hotel

3. Museum Hotel

2013'ten bu yana her yıl ödül kazanan Museum Hotel, Robb Report’un En İyi 50 Lüks Oteli arasında yer alıyor. Müze konseptiyle farklı bir deneyim sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Tekeli mah. Eski, Göreme Cd. No.1, 50240 Nevşehir

Instagram: museumhotel

Konum

Ziyaretçi Yorumu: '1 gece konaklamamızda mükemmel seviyede aldığımız hizmet, kalite ve çalışan tüm personelin olağan üstü ilgisi güler yüzü bizleri oldukça memnun etti. Türkiye de bir çok konaklamam oldu fakat Museum Hotel bunların hepsinden farklı bir deneyim ve kalıcı iz bırakan bir an oldu. Restoranından barına havuzundan odasına kadar harika tasarım atmosfer bizleri büyüledi. Tüm arkadaşlara teşekkür eder en kısa zamanda görüşmek ümidiyle..'

4. Utopia Cave Cappadocia Hotel

4. Utopia Cave Cappadocia Hotel

Ürgüp’ün eşsiz doğasında yer alan otel, zarif taş odaları ve huzurlu bahçeleriyle öne çıkıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Duayeri, İstiklal 1 Sokak No:6, 50400 Ürgüp/Nevşehir

Instagram: utopiacavecappadocia

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Konumu, personeli, kahvaltısı, yemekleri ve odaları. Hepsi güzel. Şehir merkezi yürüme mesafesinde. Herkese tavsiye ederim.'

5. Kayakapı Premium Caves Hotel

5. Kayakapı Premium Caves Hotel

UNESCO tarafından tescillenmiş tarihi bir bölgede yer alan Kayakapı, lüks konaklamanın Kapadokya’daki en özel adreslerinden biri. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Kayakapı Mahallesi, Kuşçular Sokak No:43, 50400 Ürgüp/Nevşehir

Instagram: kayakapi

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Tam bir aile oteli yemek konusunda baya baya iyiler personel hizmeti güler yüzlülüğü 10/10.'

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6. Millstone Cave Suites

6. Millstone Cave Suites

Uçhisar Kalesi’ne bakan teraslarıyla dikkat çeken Millstone Cave Suites, sabah balonlarını izlemek isteyenler için ideal. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Tekelli Mahallesi Divanlı Sokak No:20 Uçhisar, 50240 Nevşehir Merkez

Instagram: millstone_cappadocia

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Sömestr tatilinde konakladığımız Millstone otel çalışanları bizi evimizde gibi hissettirdi. Temizlik gayet iyiydi. Tüm çalışanlar çok güler yüzlüydü. Her isteğimize çok hızlı dönüş aldık. Otelin restoranı otel dışında olmasından dolayı servis hizmeti sunulması güzeldi. Konum olarak gayet güzel, akşam farklı yerlere yemeğe yürüyerek gidebildik.'

7. Suhan Cappadocia

7. Suhan Cappadocia

Nevşehir merkezine yakınlığıyla öne çıkan Suhan, klasik otel konforunu bölgenin doğal güzellikleriyle birleştiriyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Yeni, Kızılırmak Cd. No:10, 50500 Avanos/Nevşehir

Instagram: suhankapadokya

Konum

Ziyaretçi Yorumu:  'Otel temizlik açısından çok güzeldi. Arkadaşlarınız ve dostlarınızla gidebileceğiniz nezih ve güzel bir yer. Yemek çeşitliliği ve servisler güzel ve hızlıydı. Çalışanlar ise güler yüzlü ve işine hakimdi. Herkese muhakkak tavsiye ederim.'

8. Artemis Cave Suites

8. Artemis Cave Suites

Göreme'nin kalbinde yer alan Artemis, taş ve mağara odalarıyla otantik bir deneyim sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Gaferli Mahallesi, Aydın Kırağı Sk. NO: 22, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram: artemiscavesuites

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Çok memnun kaldık personel güler yüzlü yardımsever. Hayvan dostu otel olması ayrıca mutluluk verici. Kahvaltı oldukça güzel ve lezzetli. Manzara oldukça güzeldi . Giriş anından çıkış anına kadar güzel bir deneyim yaşadık.'

9. Tekkaya Cave Hotel

9. Tekkaya Cave Hotel

Aile işletmesi olan bu sıcak otel, mağara odalarında sade ama şık detaylar sunuyor. Sabahları geleneksel serpme kahvaltı ve balon izleme imkanıyla Kapadokya ruhunu dolu dolu yaşatıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: İsali cd. No: 36, 50180 Nevşehir

Instagram: tekkayacavehotel

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Çok güzel otantik, temiz ve güler yüzlü çalışanları ile inanılmaz bir hizmet sundular bize. Kahvaltısı, servisleri ve güler yüzlü çalışanları için tam puan. Her türlü aktivitelerimiz için yardımcı oldular. Hotel’in konumu çok iyi. Göreme açık hava müzesine , Aşıklar tepesine yürüme mesafesinde. Restaurant ve cafeler olasılıkları çok fazla ziyaret edeceklere kesinlikle tavsiye ederim.'

10. Harman Cave Hotel

10. Harman Cave Hotel

Panoramik terasıyla dikkat çeken otel, Göreme’de yer alıyor. Balon kalkışlarını izlemek isteyenler için sabah saatleri adeta bir görsel şölen sunuyor. Otantik odaları ve teras kahvaltısıyla konuklardan tam not alıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Aydınlı - Orta, Çakmaklı Sk., 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram: harmancavehotel

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Temiz, otantik döşemeli, ihtiyaç duyulan her şeyin olduğu güzel bir tesis. Kahvaltısı da zengin, doyurucu ve çeşitli. Resepsiyon dahil çalışanlar saygılı. Memnun kaldım. Sadece odanın yapısı gereği TV uzakta kalıyor ve küçük ölçülüydü. Fakat yeterli sayıda kanalın aktif olması da güzeldi...'

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11. Zara Cave Hotel

11. Zara Cave Hotel

Modern ve gelenekselin harmanlandığı bu otel, estetik iç tasarımı ve geniş banyolu taş odalarıyla öne çıkıyor. Göreme'nin merkezine birkaç dakikalık yürüme mesafesinde oluşu da avantaj sağlıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Aydınlı - Orta, Mahalle Hamza Terzi Sokak No:6, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram: zaracavehotel

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Harika odalara ve çalışanlara sahip keyifli bir otel, özellikle kahvaltı servisleri çeşitli ve tazeydi, mutfaktaki Meryem hanım ve deniz bey güler yüzlü ve çok ilgililerdi. Tekrar tercih edeceğimiz bir otel. Kesinlikle tavsiye ederim'

12. Cappadocia Cave Resort & Spa

12. Cappadocia Cave Resort & Spa

Uçhisar’da lüks segmentte hizmet veren bu otel, açık havuzu, spa hizmetleri ve panoramik vadi manzarasıyla öne çıkıyor. Özellikle balayı çiftleri tarafından tercih ediliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: tekelli mah. göreme cad. divanlı sok, no:83, 50240 Nevşehir

Instagram: ccrhotelsspa

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Kapadokya bölgesinin en özel otellerinden kuşkusuz biri mimarisi dizaynı ve konumu olağan üstü, herkese mutlaka tavsiye ediyorum. Hele ki sabah balonları izleyebileceğiniz en güzel nokta, Güzel atlar ülkesi...'

13. Carus Cappadocia Hotel

13. Carus Cappadocia Hotel

Göreme’de çağdaş mimariyle mağara konseptini buluşturan Carus, genç çiftler ve arkadaş grupları arasında popüler. Geniş sosyal alanları, restoran ve barı ile canlı bir atmosfer sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: İsali Gaferli Avcilar Mahallesi, Manav Sk. No:2, 50180 Nevşehir

Instagram: caruscappadocia

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Odaların temizliği, personelin ilgisi, nazikliği, otelin konumu her şey harikaydı. Özellikle personelin güler yüzlü oluşuna hayran kaldık. Yemekler çok lezzetli ve çeşitliydi. Bir daha gidersek kesinlikle tercih edeceğimiz tek yer. Tavsiye ederiz.'

14. Argos in Cappadocia

14. Argos in Cappadocia

Eski taş yapılar üzerine kurulmuş Argos, Kapadokya’da lüksün en zarif hali olarak biliniyor. Özel şarap mahzeni, avlulu taş odaları ve manzaralı süitleriyle üst segment konaklama arayanlara hitap ediyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Tekelli, Kayabaş Sk. No: 23, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir

Instagram: argosincappadocia

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Mart ayında konakladığımız Argos in Cappadocia ile ilgili memnuniyetimizi içtenlikle paylaşmak istiyorum. Kapadokya turumuz yalnızca bir seyahat değil, bir anı biriktirme yolculuğuydu. Geçirdiğimiz üç gün, keşfettiğimiz yeni yerlerin büyüsüyle, otelimizin güzelliğiyle unutulmaz bir deneyimdi. Öncelikle, tüm Argos ailesine bu güzel deneyim için gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Her şey en ince detayına kadar özenle düşünülmüş, tasarlanmış ve peri masalında hissedeceğiniz güzellikte. '

15. A La Mode Cappadocia Hotel

15. A La Mode Cappadocia Hotel

Kapadokya'nın en sakin noktalarından birinde yer alan bu otel, panoramik terası ve zarif iç dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Geniş bahçesiyle dinlenmek isteyen misafirlere huzurlu bir ortam sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Gaferli, Göreme Beldesi İsali, Avcılar Mahallesi, Müze Cd. No: 25, 50180 Nevşehir

Instagram: alamodecappadociahotel

Konum

Ziyaretçi Yorumu: 'Balayımız için tercih ettiğimiz ve de çok güzel bir anı bırakan otel. Resepsiyondan restoranında her şey en ince ayrıntısı ile düşünülmüş. Restoran tasarımı mükemmel terasında kahve içip balonları izlemek de ayrıca keyifliydi. Odada kahve makinesi ve kapsülleri vardı çok memnun kaldık teşekkür ederiz'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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