Kapadokya En İyi Oteller! Peri Bacaları Manzaralı Unutulmaz Bir Konaklama Deneyimi

2013'ten bu yana her yıl ödül kazanan Museum Hotel, Robb Report’un En İyi 50 Lüks Oteli arasında yer alıyor. Müze konseptiyle farklı bir deneyim sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Tekeli mah. Eski, Göreme Cd. No.1, 50240 Nevşehir

Instagram: museumhotel

Konum

Ziyaretçi Yorumu: '1 gece konaklamamızda mükemmel seviyede aldığımız hizmet, kalite ve çalışan tüm personelin olağan üstü ilgisi güler yüzü bizleri oldukça memnun etti. Türkiye de bir çok konaklamam oldu fakat Museum Hotel bunların hepsinden farklı bir deneyim ve kalıcı iz bırakan bir an oldu. Restoranından barına havuzundan odasına kadar harika tasarım atmosfer bizleri büyüledi. Tüm arkadaşlara teşekkür eder en kısa zamanda görüşmek ümidiyle..'