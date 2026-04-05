Kan Şekerini Düzenliyor, Açlığı Kesiyor: Kahvenin İçine 1 Kaşık Eklendiğinde Fark Yaratıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.04.2026 - 08:34

Günlük kahve alışkanlığına eklenen keten tohumu, son dönemde işlevsel beslenmenin öne çıkan uygulamalarından biri haline geldi. Lif açısından zengin yapısıyla kan şekeri dengesini destekleyen ve tokluk süresini uzatan bu basit ekleme, özellikle ani açlık hissini kontrol altına almak isteyenler için dikkat çekiyor.

Günlük kahve alışkanlıkları son yıllarda yalnızca keyif odaklı değil, aynı zamanda işlevsel beslenme yaklaşımıyla da şekilleniyor.

Bu noktada kahveye eklenen keten tohumu, içerdiği zengin besin öğeleri sayesinde dikkat çeken bir kombinasyon haline geliyor. Peki, kahvenin içine eklenen bir kaşık keten tohumu gerçekten fayda sağlar mı?

Keten tohumu, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler yaratır. Kahvenin bağırsak hareketlerini uyarıcı etkisiyle birleştiğinde, özellikle sabah saatlerinde sindirimi destekleyici bir rol üstlenebilir. Bu durum, düzenli bağırsak alışkanlığı kazanmak isteyenler için pratik bir destek sunar.

Aynı zamanda keten tohumu, midede jelimsi bir yapı oluşturarak sindirimi yavaşlatır ve tokluk süresini uzatır.

Bu özellik, gün içinde ani açlık hissinin ve özellikle kahve sonrası yaşanan tatlı isteğinin azalmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla bu karışım, kilo kontrolü sürecinde dolaylı bir katkı sağlayabilir.

Keten tohumunun içerdiği omega-3 yağ asitleri ve lignanlar, kalp ve damar sağlığını destekleyen bileşenler arasında yer alır. Bu yönüyle, tek başına kahvede bulunmayan bazı koruyucu etkileri beslenmeye dahil etme imkânı sunar. Aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarının azaltılmasına katkıda bulunabilir.

Kan şekeri dengesi açısından da keten tohumunun lifli yapısı önemlidir.

Besin emilimini yavaşlatması, özellikle aç karnına kahve tüketimi sonrasında yaşanabilecek ani enerji düşüşlerini dengelemeye yardımcı olabilir. Bu da gün içindeki enerji seviyesinin daha stabil seyretmesini destekler.

Bununla birlikte, bu karışımın “mucizevi” bir etki sunduğunu söylemek doğru olmaz. Metabolizma üzerinde doğrudan ve hızlı bir yağ yakım etkisi bulunmaz; ancak dengeli bir beslenme düzeni içerisinde destekleyici bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Tüketim şekli ise bu noktada oldukça önemlidir. Keten tohumunun öğütülmüş formda kullanılması gerekir; aksi halde sindirilmeden vücuttan atılabilir. Günlük miktarın bir tatlı kaşığı ile bir yemek kaşığı arasında tutulması önerilir. Aşırı tüketim ise sindirim sorunlarına yol açabilir.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
