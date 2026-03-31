"Saçı Yıkamama" Trendi Yayılıyor! Uzmanlar Uyardı: Sanıldığı Kadar Mantıklı Değil

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 15:17

Son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan “saçı yıkamama” trendi, özellikle daha doğal ve sağlıklı bir saç yapısı vadetmesiyle dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu yaklaşımın her saç tipi ve saç derisi için uygun olmadığını vurguluyor. Düzenli temizlikten uzaklaşmanın, zamanla saç derisinde birikime, dengesizliğe ve çeşitli saç problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Sanılanın aksine, saç sağlığını korumanın yolu çoğu zaman doğru ürünlerle sürdürülen dengeli bir bakım rutininden geçiyor.

Saç bakımına dair trendler hızla değişirken, sosyal medyada öne çıkan bazı uygulamalar beklenenin aksine saç sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Son dönemde özellikle gençler arasında yayılan “hair training” yani saç yıkama sıklığını azaltma akımı da bu tartışmaların merkezinde yer alıyor. Uzmanlara göre, bu alışkanlık uzun vadede saçların incelmesine ve erken beyazlamasına zemin hazırlayabilir.

“No poo” etiketiyle bilinen bu yaklaşım, saçın ve saç derisinin zamanla daha az yağ üretmeye “alışacağı” fikrine dayanıyor. Ancak bilimsel veriler bu iddiayı net şekilde desteklemiyor. Aksine, saçın uzun süre yıkanmaması; kepek oluşumu, saç derisinde tahriş, kaşıntı ve genel saç sağlığında bozulma gibi sorunlara yol açabiliyor.

Saç dökülmesiyle ilgili en yaygın yanlış inanışlardan biri, sık yıkamanın dökülmeyi artırdığı yönünde.

Oysa uzmanlar, yetersiz temizlik nedeniyle saç derisinde biriken sebumun (doğal yağ), kir ve mikroorganizmaların saç köklerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bu birikim; iltihaplanma, mikrobiyal dengenin bozulması ve oksidatif stres gibi süreçleri tetikleyerek saç köklerinin zayıflamasına neden olabiliyor.

Özellikle androjenetik alopesi (erkek tipi saç dökülmesi) riski taşıyan kişilerde bu durum daha kritik hale geliyor. DHT hormonu zaten saç köklerini küçültüp zayıflatırken, düzenli temizlik yapılmaması bu süreci hızlandırabiliyor. Aşırı sebum, DHT’nin saç kökü çevresinde daha uzun süre kalmasına neden olarak saçın incelmesine ve pigment kaybına katkıda bulunabiliyor.

Araştırmalar, saç derisindeki bakteri ve mantar dengesinin bozulmasının da saç sağlığını doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.

Uzun süre yıkanmayan saçlarda görülen kaşıntı, yağlanma, pullanma ve saç diplerinde biriken kalıntılar; saç derisinin adeta “nefes alamamasına” yol açıyor.

Öte yandan, şampuan içeriklerindeki sülfatlar da sıkça eleştiriliyor. Ancak mevcut bilimsel veriler, bu maddelerin saç dökülmesine neden olduğuna dair güçlü bir kanıt sunmuyor. Sülfatlar daha çok saç telinin dış yapısını etkileyerek bazı kişilerde kuruluk veya hassasiyet yaratabiliyor; fakat saç köklerine doğrudan zarar verdikleri gösterilmiş değil.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
