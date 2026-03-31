"Saçı Yıkamama" Trendi Yayılıyor! Uzmanlar Uyardı: Sanıldığı Kadar Mantıklı Değil

Son dönemde özellikle gençler arasında yayılan “hair training” yani saç yıkama sıklığını azaltma akımı da bu tartışmaların merkezinde yer alıyor. Uzmanlara göre, bu alışkanlık uzun vadede saçların incelmesine ve erken beyazlamasına zemin hazırlayabilir.

“No poo” etiketiyle bilinen bu yaklaşım, saçın ve saç derisinin zamanla daha az yağ üretmeye “alışacağı” fikrine dayanıyor. Ancak bilimsel veriler bu iddiayı net şekilde desteklemiyor. Aksine, saçın uzun süre yıkanmaması; kepek oluşumu, saç derisinde tahriş, kaşıntı ve genel saç sağlığında bozulma gibi sorunlara yol açabiliyor.