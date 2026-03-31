article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Kıskanç İnsanların En Sık Kullandığı 10 İfade

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 14:09

Kıskançlık çoğu zaman doğrudan söylenmez; ima, küçümseme ve karşılaştırma içeren cümlelerle kendini belli eder. Psikolojiye göre bu tür ifadeler, kişinin tehdit algısı ve örtük rekabet duygusundan beslenir. Günlük hayatta sıkça duyulan bazı cümleler ise kıskançlığın en net ipuçlarını verir.

İşte kıskanç insanların en sık kullandığı 10 ifade...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsanlar kıskanç olduklarını çoğu zaman kabul etmez; bunun yerine başarıyı küçümseyen, değeri tartışmaya açan veya imalı karşılaştırmalar yapan bir dil kullanır.

Psikolojiye göre bu ifadeler, bireyin kendini tehdit altında hissettiği alanlarda ortaya çıkar ve çoğunlukla örtük rekabet içerir.

İşte Kıskanç İnsanların En Çok Kullandığı 10 İfade

1. “Şansı yaver gitmiş.”

Başarıyı emeğe değil, tamamen şansa bağlayarak değersizleştirir.

2. “Abartılacak bir şey yok.”

Karşı tarafın elde ettiği sonucu küçültme refleksidir.

3. “Ben istesem ben de yapardım.”

Pasif bir rekabet ve gecikmiş bir iddia içerir.

4. “O kadar da zor değil aslında.”

Başarıyı sıradanlaştırarak etkisini düşürür.

5. “Kesin torpil vardır.”

Bireysel çabayı yok sayıp dış desteğe bağlama eğilimi.

6. “Bu kadar övülmesi garip.”

Toplumsal takdiri sorgulayarak değeri aşağı çekme.

7. “Herkes onu konuşuyor, neden anlamıyorum.”

İlgiye duyulan rahatsızlık, sorgulama kılıfında sunulur.

8. “Biraz şov yapıyor sanki.”

Başarıyı samimiyetsizlikle ilişkilendirme çabası.

9. “O fırsat bana gelse…”

Kıyaslama üzerinden örtük bir hayal kırıklığı ifadesi.

10. “Benim yaptıklarımı kimse görmüyor zaten.”

Kendini geri planda konumlayarak dolaylı rekabet kurar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın