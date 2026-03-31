Belirsiz Ama Bağımlılık Yapan İlişkiler: Situationship’ten Kopamamanın Psikolojisi

Lambros, “Flört, düşük yatırım gerektirdiğini açıkça ortaya koyar. Ciddi ilişkide ise ortak tanımlar, karşılıklı beklentiler ve net anlaşmalar vardır. Situationship’in temel özelliği ise belirsizliktir” diyor.

Peki insanlar neden bu tür ilişkilerde kalıyor?

Çünkü her zaman kötü hissettirmiyor; aksine, bazıları için belirsizlik, çekici ve umut verici bir bağ gibi deneyimleniyor. Ani samimi anlar, yoğun duygusal etkileşimler veya kısa süreli yakınlıklar, ilişkiyi sürdürmeye yetiyor.

Tarihsel olarak, bu durum “slot-machine etkisi” ile de açıklanıyor. Yoğun duygusal deneyimler nadiren, ancak etkili şekilde ortaya çıkıyor. Dating koçu Matthew Hussey, “Her 10 denemeden birinde yaşanan özel anlar, insanı ilişkiye bağlıyor” diyor. Yani sürekli bir tutarlılık olmasa da, ani yoğun deneyimler kişilerde bağımlılık yaratıyor.

Hussey ayrıca, bunun kıtlık zihniyetiyle de ilişkili olduğunu vurguluyor: “Bulunması zor bir çekim karşısında insanlar, çoğu zaman daha azıyla yetinmeye razı oluyor.” Bu nedenle sadece “oynamak isteyenler” değil, pek çok kişi de belirsiz ilişkileri kabullenmeye açık hale geliyor.