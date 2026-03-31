article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Belirsiz Ama Bağımlılık Yapan İlişkiler: Situationship’ten Kopamamanın Psikolojisi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 16:02

Günümüzde birçok kişinin deneyimlediği ama adını tam koyamadığı bir ilişki türü var: Situationship. Ne tam anlamıyla bir ilişki ne de sadece arkadaşlık; belirsizlik, inişli çıkışlı duygular ve ani yakınlıklarla şekilleniyor. Peki, insanlar neden bu tür karmaşık ilişkilerde kalıyor ve kopmak neden bu kadar zor oluyor? Uzmanlar, arkasındaki psikolojiyi ve duygusal dinamikleri açıklıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Popüler kültürde sıkça gördüğümüz karmaşık ilişkiler, gerçek hayatta da yaygın bir olgu haline geldi.

Bu ilişki dinamiklerinden biri de situationship. Sex and the City’de Big ve Carrie, Fleabag’te Fleabag ve “Hot Priest”, Girls’te Hannah ve Adam… Hepsi belirsizlik içinde gidip gelen duygusal bağları temsil ediyor.

İlişki terapisti Amanda Lambros, Body+Soul’a yaptığı açıklamada, situationship’in romantik veya cinsel bir bağ olduğunu, düzenli temas ve duygusal yakınlık içerdiğini, ancak “bağlılık, sadakat veya geleceğe dair net bir anlaşma” bulunmadığını ifade ediyor.

Lambros, “Flört, düşük yatırım gerektirdiğini açıkça ortaya koyar. Ciddi ilişkide ise ortak tanımlar, karşılıklı beklentiler ve net anlaşmalar vardır. Situationship’in temel özelliği ise belirsizliktir” diyor.

Peki insanlar neden bu tür ilişkilerde kalıyor?

Çünkü her zaman kötü hissettirmiyor; aksine, bazıları için belirsizlik, çekici ve umut verici bir bağ gibi deneyimleniyor. Ani samimi anlar, yoğun duygusal etkileşimler veya kısa süreli yakınlıklar, ilişkiyi sürdürmeye yetiyor.

Tarihsel olarak, bu durum “slot-machine etkisi” ile de açıklanıyor. Yoğun duygusal deneyimler nadiren, ancak etkili şekilde ortaya çıkıyor. Dating koçu Matthew Hussey, “Her 10 denemeden birinde yaşanan özel anlar, insanı ilişkiye bağlıyor” diyor. Yani sürekli bir tutarlılık olmasa da, ani yoğun deneyimler kişilerde bağımlılık yaratıyor.

Hussey ayrıca, bunun kıtlık zihniyetiyle de ilişkili olduğunu vurguluyor: “Bulunması zor bir çekim karşısında insanlar, çoğu zaman daha azıyla yetinmeye razı oluyor.” Bu nedenle sadece “oynamak isteyenler” değil, pek çok kişi de belirsiz ilişkileri kabullenmeye açık hale geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın