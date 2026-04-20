Kahramanmaraş'ta Öğrenciler, Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Dua Ederek Yeni Haftaya Başladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.04.2026 - 11:17

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrası 4 günlük aranın ardından öğrenciler yeniden okullara döndü. Öğrenciler saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına ellerini semaya açıp dua etti.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı sonrası eğitime hafta sonu ile birlikte 4 günlük ara verilmişti.

Yaşanan olay sonrası kentte eğitim ve öğretime verilen aranın ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda eğitimlerini görecek. Aynı okulun öğrencileri ise sabahçı olarak eğitimlerini devam ettirecek.

Bugün Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda şehit öğrenci ve öğretmenler anısına anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program Kur'an tilaveti ile devam etti. Okul bahçesinde öğrenciler yapılan dualara hep birlikte 'amin' dedi. Program sonrası öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı.

İşte okul bahçesinden yapılan anmadan görüntüler:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
