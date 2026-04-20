Okullarda Yeni Dönem Başladı: Milli Eğitim'den Kahramanmaraş Saldırısı Sonrası Kritik Güvenlik Kararları

Okullarda Yeni Dönem Başladı: Milli Eğitim'den Kahramanmaraş Saldırısı Sonrası Kritik Güvenlik Kararları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.04.2026 - 09:42

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olayların ardından Türkiye genelindeki okullarda güvenlik seviyesi en üst noktaya çıkarıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla hayata geçirilen yeni düzenlemeler kapsamında; okul forması zorunluluğu geri gelirken, velilerin okula girişi randevu sistemine bağlandı ve çanta kontrolleri sıkılaştırıldı.

Eğitim kurumlarında güvenli bir ortam sağlamak amacıyla başlatılan yeni dönem, hem fiziksel güvenlik önlemlerini hem de okul içi disiplin kurallarını kapsıyor.

Eğitim kurumlarında güvenli bir ortam sağlamak amacıyla başlatılan yeni dönem, hem fiziksel güvenlik önlemlerini hem de okul içi disiplin kurallarını kapsıyor.

Özellikle son günlerde yaşanan saldırı olaylarının ardından, okul yönetimleri hafta sonu boyunca velileri ve öğrencileri yeni kurallar hakkında bilgilendirdi. Alınan kararlar doğrultusunda, sivil kıyafetle öğrenci kabulü durdurulurken, okul binalarına yetkisiz girişlerin tamamen engellenmesi hedefleniyor. Artık okul saatleri içerisinde öğretmenler ve görevli personel haricinde hiç kimse binaya alınmayacak, veliler ise ancak önceden randevu alarak ve kimlik kontrolünden geçerek görüşme yapabilecek.

Öğrenci güvenliği için uygulanacak bir diğer önemli adım ise eşya teslimatı ve çanta denetimleri üzerine yoğunlaşıyor.

Öğrenci güvenliği için uygulanacak bir diğer önemli adım ise eşya teslimatı ve çanta denetimleri üzerine yoğunlaşıyor.

Günlük eğitim akışını bozmamak adına, öğrencilerin unuttuğu eşyalar sınıflara ulaştırılmayacak; bu eşyalar güvenlik noktalarına bırakılacak ve görevliler aracılığıyla teslim alınacak. Ayrıca velilerden, çocuklarının çantalarını her gün kontrol etmeleri ve okula eğitim materyali dışında herhangi bir nesne getirilmediğinden emin olmaları isteniyor. Bu süreçte cep telefonu, akıllı saat ve tablet gibi teknolojik cihazların kullanımı üzerindeki kısıtlamalar da daha katı bir şekilde uygulanmaya devam edecek.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşan kalabalığın önüne geçmek için de yeni bir protokol devreye alınıyor. Velilerin sabahları okul bahçesine girmesine izin verilmezken, çıkış saatlerinde ise sadece belirlenen bekleme alanlarında durulmasına müsaade edilecek. Öğrencisini alan velinin okul çevresinde bekleme yapmaması istenirken, gün içinde öğrenci teslim alımları sadece okul idaresinin onayıyla gerçekleştirilecek. Hastane veya benzeri özel durumlar için yapılacak erken çıkışlarda ise sınıf öğretmenlerine önceden bilgi verilmesi zorunlu tutulacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
