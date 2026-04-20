Okullarda Yeni Dönem Başladı: Milli Eğitim'den Kahramanmaraş Saldırısı Sonrası Kritik Güvenlik Kararları

Günlük eğitim akışını bozmamak adına, öğrencilerin unuttuğu eşyalar sınıflara ulaştırılmayacak; bu eşyalar güvenlik noktalarına bırakılacak ve görevliler aracılığıyla teslim alınacak. Ayrıca velilerden, çocuklarının çantalarını her gün kontrol etmeleri ve okula eğitim materyali dışında herhangi bir nesne getirilmediğinden emin olmaları isteniyor. Bu süreçte cep telefonu, akıllı saat ve tablet gibi teknolojik cihazların kullanımı üzerindeki kısıtlamalar da daha katı bir şekilde uygulanmaya devam edecek.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşan kalabalığın önüne geçmek için de yeni bir protokol devreye alınıyor. Velilerin sabahları okul bahçesine girmesine izin verilmezken, çıkış saatlerinde ise sadece belirlenen bekleme alanlarında durulmasına müsaade edilecek. Öğrencisini alan velinin okul çevresinde bekleme yapmaması istenirken, gün içinde öğrenci teslim alımları sadece okul idaresinin onayıyla gerçekleştirilecek. Hastane veya benzeri özel durumlar için yapılacak erken çıkışlarda ise sınıf öğretmenlerine önceden bilgi verilmesi zorunlu tutulacak.