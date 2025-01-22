Kadıköy Sokaklarında İlginç Yarışma: 1 Şişe Alkolü 13 Saniyede İçti

İstanbul Kadıköy’de düzenlenen bir meydan okuma sosyal medyada gündem oldu. @kadikoy.moruk isimli Instagram hesabından paylaşılan yarışmada, bir gence 1 şişe alkollü içeceği 20 saniyede bitirebilirse ikinci şişenin hediye edileceği söylendi. Özgüveni tam olan genç, meydan okumayı kabul etti ve tam 13 saniyede bir şişe alkolü bitirerek rekor kırdı.