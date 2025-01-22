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Kadıköy Sokaklarında İlginç Yarışma: 1 Şişe Alkolü 13 Saniyede İçti

Kadıköy Sokaklarında İlginç Yarışma: 1 Şişe Alkolü 13 Saniyede İçti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 15:15

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İstanbul Kadıköy’de düzenlenen bir meydan okuma sosyal medyada gündem oldu. @kadikoy.moruk isimli Instagram hesabından paylaşılan yarışmada, bir gence 1 şişe alkollü içeceği 20 saniyede bitirebilirse ikinci şişenin hediye edileceği söylendi. Özgüveni tam olan genç, meydan okumayı kabul etti ve tam 13 saniyede bir şişe alkolü bitirerek rekor kırdı.

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Yarışmayı organize edenler, daha önce bu kadar kısa sürede bir şişenin bitirilmediğini belirtirken, genç katılımcıya nasıl bu kadar hızlı içebildiği soruldu.

Yarışmayı organize edenler, daha önce bu kadar kısa sürede bir şişenin bitirilmediğini belirtirken, genç katılımcıya nasıl bu kadar hızlı içebildiği soruldu.

Genç ise barmen olduğunu ve işinin bir parçası olarak alkol tüketmeye alışkın olduğunu söyledi.

Genç ise barmen olduğunu ve işinin bir parçası olarak alkol tüketmeye alışkın olduğunu söyledi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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