Kadın Doğum Polikliniğinde Babasıyla Muayene Olmak İstedi: Babası Alınmayınca Duruma Tepki Gösterdi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın doğum polikliniğinde, üniversite öğrencisi bir genç kız, babasıyla birlikte muayene olmak isteyince tartışma çıktı. İddiaya göre, genç kızın babasıyla birlikte muayeneye alınmaması üzerine güvenlik görevlisiyle gerilim yaşandı.
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Olay sırasında babasıyla birlikte güvenlik görevlisine tepki gösteren genç kız, “Burası şeriatla mı yönetiliyor kardeşim, o başhekim buraya gelecek! Kadın-erkek ayıramazsınız. Kızını tedaviye getirmiş bir adam sizin neyinize bakacak?” diyerek duruma isyan etti.
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Güvenlik görevlisi ise bu kararın hastanenin başhekimi tarafından alındığını belirtti. Tartışma kısa sürede büyürken, yaşanan olay çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi.
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