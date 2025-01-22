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Yangın Felaketi Sonrası İnsanların Kayak Yapmaya Devam Etmesi Tepki Çekmişti: "Kayanların Hepsi Yabancı"

Yangın Felaketi Sonrası İnsanların Kayak Yapmaya Devam Etmesi Tepki Çekmişti: "Kayanların Hepsi Yabancı"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 13:17

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Facia sonrası bölgede büyük bir panik yaşanırken, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde konaklayan tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyada tartışmalara neden olan bu durum, birçok kişi tarafından eleştirildi.

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Bölgedeki bir vatandaş ise “Kayanların hepsi yabancı. Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut diyemezsin. Bu, herkesin kendi bileceği bir iş. Biz de çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız” diye konuştu.

Bölgedeki bir vatandaş ise “Kayanların hepsi yabancı. Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut diyemezsin. Bu, herkesin kendi bileceği bir iş. Biz de çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız” diye konuştu.

Bu açıklamalar, facianın ardından bölgede yaşanan karmaşayı ve farklı tepkileri gözler önüne sererken tartışmalar devam ediyor.

Bu açıklamalar, facianın ardından bölgede yaşanan karmaşayı ve farklı tepkileri gözler önüne sererken tartışmalar devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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