Yangın Felaketi Sonrası İnsanların Kayak Yapmaya Devam Etmesi Tepki Çekmişti: "Kayanların Hepsi Yabancı"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Facia sonrası bölgede büyük bir panik yaşanırken, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde konaklayan tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyada tartışmalara neden olan bu durum, birçok kişi tarafından eleştirildi.