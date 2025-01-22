Yangın Felaketi Sonrası İnsanların Kayak Yapmaya Devam Etmesi Tepki Çekmişti: "Kayanların Hepsi Yabancı"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Facia sonrası bölgede büyük bir panik yaşanırken, otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde konaklayan tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi tepkilere yol açtı. Sosyal medyada tartışmalara neden olan bu durum, birçok kişi tarafından eleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölgedeki bir vatandaş ise “Kayanların hepsi yabancı. Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut diyemezsin. Bu, herkesin kendi bileceği bir iş. Biz de çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız” diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu açıklamalar, facianın ardından bölgede yaşanan karmaşayı ve farklı tepkileri gözler önüne sererken tartışmalar devam ediyor.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın