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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Gözaltındaki Şüpheli Kaçmaya Çalıştı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Gözaltındaki Şüpheli Kaçmaya Çalıştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 11:04

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İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde gözaltında bulunan bir şüpheli, güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışırken aniden yürüyen merdivenlere yöneldi. Kaçış girişimi, güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede son buldu.

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O sırada panikle “Anne, baba, imdat!” diyerek yardım çağrısında bulunan şüphelinin o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

O sırada panikle “Anne, baba, imdat!” diyerek yardım çağrısında bulunan şüphelinin o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin dikkatli ve anında yaptığı müdahale sayesinde şüpheli, kaçma girişiminden başarılı olamayarak tekrar yakalandı.

Güvenlik güçlerinin dikkatli ve anında yaptığı müdahale sayesinde şüpheli, kaçma girişiminden başarılı olamayarak tekrar yakalandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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