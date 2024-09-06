Jose Mourinho'nun Çiçekçi Çocuğa "Param Yok" Yanıtı Fenerbahçe Taraftarına Kabusu Hatırlattı
Jose Mourinho'nun Çiçekçi Çocuğa "Param Yok" Yanıtı Fenerbahçe Taraftarına Kabusu Hatırlattı
Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmış çıkışta bekleyen çiçekçi çocuğa 'param yok' yanıtını vererek herkesi şaşırtmıştı. O tepkinin ardından Fenerbahçeliler seferber olup çocuğu arıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yorumu bilmeyen yoktur. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk yolunda takılsa "aldığı ah" diyerek bu caps sürekli paylaşılır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezon da Ali Koç'un bir garsonla girdiği diyalog "garson çocuğun ahını aldık" diyerek gündem olmuştu.
Acun Ilıcalı'nın dünyaevine girdiği gecede Mourinho da kendisine çıçek satmak isteyen küçük bir çocuğa "param yok" yantını vererek şaşırttı ve Fenerbahçelileri diğer iki anıyı hatırlattı.
Bazı Fenerbahçeliler çocuğa ulaşılmasını isterken bazıları da İsmail Kartal ve Mourinho karşılaştırması yaptı.
1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2
3
4
5
6
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7
8
9
10
11
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12
13
14
15
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın