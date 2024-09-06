Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Jose Mourinho'nun Çiçekçi Çocuğa "Param Yok" Yanıtı Fenerbahçe Taraftarına Kabusu Hatırlattı

Jose Mourinho'nun Çiçekçi Çocuğa "Param Yok" Yanıtı Fenerbahçe Taraftarına Kabusu Hatırlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.09.2024 - 11:32 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 12:05

Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmış çıkışta bekleyen çiçekçi çocuğa 'param yok' yanıtını vererek herkesi şaşırtmıştı. O tepkinin ardından Fenerbahçeliler seferber olup çocuğu arıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yorumu bilmeyen yoktur. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk yolunda takılsa "aldığı ah" diyerek bu caps sürekli paylaşılır.

Bu yorumu bilmeyen yoktur. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk yolunda takılsa "aldığı ah" diyerek bu caps sürekli paylaşılır.

Geçtiğimiz sezon da Ali Koç'un bir garsonla girdiği diyalog "garson çocuğun ahını aldık" diyerek gündem olmuştu.

Geçtiğimiz sezon da Ali Koç'un bir garsonla girdiği diyalog "garson çocuğun ahını aldık" diyerek gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın dünyaevine girdiği gecede Mourinho da kendisine çıçek satmak isteyen küçük bir çocuğa "param yok" yantını vererek şaşırttı ve Fenerbahçelileri diğer iki anıyı hatırlattı.

Acun Ilıcalı'nın dünyaevine girdiği gecede Mourinho da kendisine çıçek satmak isteyen küçük bir çocuğa "param yok" yantını vererek şaşırttı ve Fenerbahçelileri diğer iki anıyı hatırlattı.

Bazı Fenerbahçeliler çocuğa ulaşılmasını isterken bazıları da İsmail Kartal ve Mourinho karşılaştırması yaptı.

Bazı Fenerbahçeliler çocuğa ulaşılmasını isterken bazıları da İsmail Kartal ve Mourinho karşılaştırması yaptı.

1

1
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2

2
twitter.com

3

3
twitter.com

4

4
twitter.com

5

5
twitter.com

6

6
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7

7
twitter.com

8

8
twitter.com

9

9
twitter.com

10

10
twitter.com

11

11
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

12

12
twitter.com

13

13
twitter.com

14

14
twitter.com

15

15
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın