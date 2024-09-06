Jose Mourinho'nun Çiçekçi Çocuğa "Param Yok" Yanıtı Fenerbahçe Taraftarına Kabusu Hatırlattı

Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmış çıkışta bekleyen çiçekçi çocuğa 'param yok' yanıtını vererek herkesi şaşırtmıştı. O tepkinin ardından Fenerbahçeliler seferber olup çocuğu arıyor.