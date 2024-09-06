Barcelona'nın Genç Yıldızı Lamine Yamal Başarısının Sırrını Anlattı
Barcelona'nın Genç Yıldızı Lamine Yamal Başarısının Sırrını Anlattı
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Messi ve Ronaldo'dan sonra tüm dünya yeni yıldızların peşinde. Kamuoyu Real Madrid'de Arda Güler'i bu kategoride değerlendirirken, Barca'da da Lamine Yamal ismi öne çıkıyor.
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Barcelona'nın yıldızı başarısını sokağa bağladı. Messi ile bebekken çektirdiği fotoğraflarla gündem olan Yamal, yaşadığı zor şartların kariyerine etkisin anlattı.
Yamal, "Eskiden köpeklere karşı oynardım, onlarla hep koşardım. Bir köpeğe karşı oynamak en zor şeydir. Bu, benden büyük insanlara karşı oynamaktan korkmamı ortadan kaldırdı" dedi.
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