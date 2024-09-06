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Barcelona'nın Genç Yıldızı Lamine Yamal Başarısının Sırrını Anlattı

Barcelona'nın Genç Yıldızı Lamine Yamal Başarısının Sırrını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.09.2024 - 10:08

İspanya ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, hayatında futbola dair dönüm noktasını anlattı.

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Messi ve Ronaldo'dan sonra tüm dünya yeni yıldızların peşinde. Kamuoyu Real Madrid'de Arda Güler'i bu kategoride değerlendirirken, Barca'da da Lamine Yamal ismi öne çıkıyor.

Messi ve Ronaldo'dan sonra tüm dünya yeni yıldızların peşinde. Kamuoyu Real Madrid'de Arda Güler'i bu kategoride değerlendirirken, Barca'da da Lamine Yamal ismi öne çıkıyor.

Barcelona'nın yıldızı başarısını sokağa bağladı. Messi ile bebekken çektirdiği fotoğraflarla gündem olan Yamal, yaşadığı zor şartların kariyerine etkisin anlattı.

Barcelona'nın yıldızı başarısını sokağa bağladı. Messi ile bebekken çektirdiği fotoğraflarla gündem olan Yamal, yaşadığı zor şartların kariyerine etkisin anlattı.

Yamal, "Eskiden köpeklere karşı oynardım, onlarla hep koşardım. Bir köpeğe karşı oynamak en zor şeydir. Bu, benden büyük insanlara karşı oynamaktan korkmamı ortadan kaldırdı" dedi.

Yamal, "Eskiden köpeklere karşı oynardım, onlarla hep koşardım. Bir köpeğe karşı oynamak en zor şeydir. Bu, benden büyük insanlara karşı oynamaktan korkmamı ortadan kaldırdı" dedi.

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