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Eski Galatasaray Futbolcusu Henry Onyekuru, Eyüpspor'la Süper Lig'e Dönüyor

Eski Galatasaray Futbolcusu Henry Onyekuru, Eyüpspor'la Süper Lig'e Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.09.2024 - 09:40 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 09:49

Galatasaray'da iz bırakan isimlerden olan Henry Onyekuru, Süper Lig'den kopamıyor. Onyekuru'nun bir kez daha Süper Lig'e döneceği iddia edildi.

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Ülkemize Galatasaray forması ile giriş yapan ve özellikle derbi performanslarıyla çok konuşulan Henry Onyekuru'nun yolu bir kez daha Süper Lig'e düşecek.

Ülkemize Galatasaray forması ile giriş yapan ve özellikle derbi performanslarıyla çok konuşulan Henry Onyekuru'nun yolu bir kez daha Süper Lig'e düşecek.

Galatasaray sonrası Monaco ve Olympiakos formaları giyen Onyekuru, daha sonra tekrar Süper Lig'de forma giymişti.

Galatasaray sonrası Monaco ve Olympiakos formaları giyen Onyekuru, daha sonra tekrar Süper Lig'de forma giymişti.

Süper Lig'e Adana Demirspor ile dönen Onyekuru, buradan Suudi Arabistan'ın Al Fahya takımına transfer oldu. Onyekuru'nun tekrar Türkiye'ye döneceği konuşuluyor.

Süper Lig'e Adana Demirspor ile dönen Onyekuru, buradan Suudi Arabistan'ın Al Fahya takımına transfer oldu. Onyekuru'nun tekrar Türkiye'ye döneceği konuşuluyor.

Ajansspor'un haberine göre Nijeryalı oyuncu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile anlaşmak üzere. Geçtiğimiz sezonki kadrosunu koruyup küçük eklemeler yapan Eyüpspor'un transferi yıldız isimle tamamlayacağı iddia ediliyor.

Ajansspor'un haberine göre Nijeryalı oyuncu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile anlaşmak üzere. Geçtiğimiz sezonki kadrosunu koruyup küçük eklemeler yapan Eyüpspor'un transferi yıldız isimle tamamlayacağı iddia ediliyor.

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