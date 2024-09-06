Eski Galatasaray Futbolcusu Henry Onyekuru, Eyüpspor'la Süper Lig'e Dönüyor
Eski Galatasaray Futbolcusu Henry Onyekuru, Eyüpspor'la Süper Lig'e Dönüyor
Galatasaray'da iz bırakan isimlerden olan Henry Onyekuru, Süper Lig'den kopamıyor. Onyekuru'nun bir kez daha Süper Lig'e döneceği iddia edildi.
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Ülkemize Galatasaray forması ile giriş yapan ve özellikle derbi performanslarıyla çok konuşulan Henry Onyekuru'nun yolu bir kez daha Süper Lig'e düşecek.
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Galatasaray sonrası Monaco ve Olympiakos formaları giyen Onyekuru, daha sonra tekrar Süper Lig'de forma giymişti.
Süper Lig'e Adana Demirspor ile dönen Onyekuru, buradan Suudi Arabistan'ın Al Fahya takımına transfer oldu. Onyekuru'nun tekrar Türkiye'ye döneceği konuşuluyor.
Ajansspor'un haberine göre Nijeryalı oyuncu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile anlaşmak üzere. Geçtiğimiz sezonki kadrosunu koruyup küçük eklemeler yapan Eyüpspor'un transferi yıldız isimle tamamlayacağı iddia ediliyor.
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