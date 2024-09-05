Golbol Nedir ve Nasıl Oynanır? Golbol Oyunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!
Golbol Nedir ve Nasıl Oynanır? Golbol Oyunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!
Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla birlikte en çok takip edilen ve konuşulan spor dallarından biri golbol oldu. Golbol Kadın Milli Takımı'nın Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından Fransa 2024 Paralimpik Oyunları'nda da şampiyonluğa ulaşmasıyla golbol merak edildi. Peki golbol nedir, nasıl oynanır? İşte golbol oyununa dair bilmeniz gerekenler...
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Golbol nedir?
Golbol nasıl oynanır?
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