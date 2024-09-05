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Golbol Nedir ve Nasıl Oynanır? Golbol Oyunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Golbol Nedir ve Nasıl Oynanır? Golbol Oyunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 20:04

Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla birlikte en çok takip edilen ve konuşulan spor dallarından biri golbol oldu. Golbol Kadın Milli Takımı'nın Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından Fransa 2024 Paralimpik Oyunları'nda da şampiyonluğa ulaşmasıyla golbol merak edildi. Peki golbol nedir, nasıl oynanır? İşte golbol oyununa dair bilmeniz gerekenler...

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İsrail'i finalde 8-3 mağlup eden Golbol Kadın Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu. Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından Fransa 2024 Paralimpik Oyunları'nda da şampiyonluğa ulaşan Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

Golbol nedir?

Golbol nedir?

Görme engellilere özgü bir takım sporu olan golbol, İngilizce 'goalball'den gelir. Tamame ya da kısmi olarak görme engeli olan sporcular tarafından oynanan golbol ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görme yetisini kaybeden gazileri rehabilite etmek amacıyla bulundu. Paralimpik spor programına ilk olarak 1976 yılında dahil edilen golbolde takımlar 6 oyuncudan oluşuyor. Oyunun amacı, bir topu rakibin arasından geçirip ağlarına atarak skor elde etmektir.

Golbol nasıl oynanır?

Golbol nasıl oynanır?

Oyunun amacı, rakibin savunmasına karşı, her takımın topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmesidir. Topun havadan atılması halinde ses duyulmayacağı için yerden gitmesi gerekir. Eğer top havaya atılırsa faul verilir. 50 dakikalık oyun sonunda daha fazla gol atan takım maçı kazanır. 3'er kişilik iki takım ile oynanan oyun, bir jimnastik salonu sahasında oynanır. Her takımın yalnızca kendi yarı sahasında hareket etme hakkı vardır.

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