Golbol Nedir ve Nasıl Oynanır? Golbol Oyunu Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Görme engellilere özgü bir takım sporu olan golbol, İngilizce 'goalball'den gelir. Tamame ya da kısmi olarak görme engeli olan sporcular tarafından oynanan golbol ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görme yetisini kaybeden gazileri rehabilite etmek amacıyla bulundu. Paralimpik spor programına ilk olarak 1976 yılında dahil edilen golbolde takımlar 6 oyuncudan oluşuyor. Oyunun amacı, bir topu rakibin arasından geçirip ağlarına atarak skor elde etmektir.