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Ertem Şener, Fatih Altaylı'nın "Karaborsa" İddialarını Yanıtladı

Ertem Şener, Fatih Altaylı'nın "Karaborsa" İddialarını Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.09.2024 - 10:47

Gazeteci Fatih Altaylı, Dursun Özbek ve Ertem Şener'le ilgili iddialarda bulunmuştu. Şener'in 'Karaborsa' konusu için 'konuyu kapatın' talimatı aldığını iddia eden Altaylı'ya yanıt gecikmedi.

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Galatasaray camiasını karıştıran "karaborsa" iddialarıyla ilgili en çarpıcı yorumlar ve iddialar fanatik bir Galatasaraylı olan Fatih Altaylı'dan geldi.

Galatasaray camiasını karıştıran "karaborsa" iddialarıyla ilgili en çarpıcı yorumlar ve iddialar fanatik bir Galatasaraylı olan Fatih Altaylı'dan geldi.

Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in Ertem Şener'i yanına çağırarak bu konunun kapatılması talimatı verdiğini iddia ederek Beyaz Futbol'da bu konunun yeterince konuşulmadığını söylemişti.

Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in Ertem Şener'i yanına çağırarak bu konunun kapatılması talimatı verdiğini iddia ederek Beyaz Futbol'da bu konunun yeterince konuşulmadığını söylemişti.

"Değerli meslek büyüğüm Sayın Fatih Altaylı" diyerek açıklamalarına başlayan Ertem Şener, Altaylı'nın yanıltıldığını bu bilgiyi veren kişinin yanlış bilgi verdiğini söyledi:

"Değerli meslek büyüğüm Sayın Fatih Altaylı" diyerek açıklamalarına başlayan Ertem Şener, Altaylı'nın yanıltıldığını bu bilgiyi veren kişinin yanlış bilgi verdiğini söyledi:

'Bu beyanınız yanlış. Benim için daha da önemli kısmı, onur kırıcı. Size böyle bir bilgiyi kim verdiyse “YALAN” söylemiş. Konuyu kapatmak istesem, Osimhen’in geldiği gece herkes transfer yayını yaparken, ben o konuya (karaborsa) girmezdim. Sn. Başkan Özbek’in bana yaptığı açıklamaları haberleştirmez ve röportaj olarak yayınlamazdım.'

İddialara yanıt veren Ertem Şener, "Ben bir gazeteci olarak iddia edilen konunuyu gerçek muhatabına sordum, kendisinden aldıklarımı, kamuoyu ile paylaştım. Konuyu kapatmak bir yana, bir hayli de uzatmış oldum." dedi.

İddialara yanıt veren Ertem Şener, "Ben bir gazeteci olarak iddia edilen konunuyu gerçek muhatabına sordum, kendisinden aldıklarımı, kamuoyu ile paylaştım. Konuyu kapatmak bir yana, bir hayli de uzatmış oldum." dedi.

X hesabından yaptığı açıklamada "kalemini satan şahsiyetini satar" diyen Ertem Şener, Altaylı'ya bir soru ile açıklamalarını bitirdi:

X hesabından yaptığı açıklamada "kalemini satan şahsiyetini satar" diyen Ertem Şener, Altaylı'ya bir soru ile açıklamalarını bitirdi:

'Sn Özbek hangi hakla ve ne ile beni susturmuş olabilir? Kalemini satan, şahsiyetini de satar. Ya da çoktan satılmıştır. Ve inanın beni değil Galatasaray başkanı, dünyada hiçbir kulüp başkanı susturamaz. Bilmenizi isterim. Saygılarımla.'

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Ertem Şener'in açıklamalarının tamamı :

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