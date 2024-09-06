Ertem Şener, Fatih Altaylı'nın "Karaborsa" İddialarını Yanıtladı
Ertem Şener, Fatih Altaylı'nın "Karaborsa" İddialarını Yanıtladı
Gazeteci Fatih Altaylı, Dursun Özbek ve Ertem Şener'le ilgili iddialarda bulunmuştu. Şener'in 'Karaborsa' konusu için 'konuyu kapatın' talimatı aldığını iddia eden Altaylı'ya yanıt gecikmedi.
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Galatasaray camiasını karıştıran "karaborsa" iddialarıyla ilgili en çarpıcı yorumlar ve iddialar fanatik bir Galatasaraylı olan Fatih Altaylı'dan geldi.
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Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in Ertem Şener'i yanına çağırarak bu konunun kapatılması talimatı verdiğini iddia ederek Beyaz Futbol'da bu konunun yeterince konuşulmadığını söylemişti.
"Değerli meslek büyüğüm Sayın Fatih Altaylı" diyerek açıklamalarına başlayan Ertem Şener, Altaylı'nın yanıltıldığını bu bilgiyi veren kişinin yanlış bilgi verdiğini söyledi:
İddialara yanıt veren Ertem Şener, "Ben bir gazeteci olarak iddia edilen konunuyu gerçek muhatabına sordum, kendisinden aldıklarımı, kamuoyu ile paylaştım. Konuyu kapatmak bir yana, bir hayli de uzatmış oldum." dedi.
X hesabından yaptığı açıklamada "kalemini satan şahsiyetini satar" diyen Ertem Şener, Altaylı'ya bir soru ile açıklamalarını bitirdi:
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