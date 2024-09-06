Ertem Şener, Fatih Altaylı'nın "Karaborsa" İddialarını Yanıtladı

'Bu beyanınız yanlış. Benim için daha da önemli kısmı, onur kırıcı. Size böyle bir bilgiyi kim verdiyse “YALAN” söylemiş. Konuyu kapatmak istesem, Osimhen’in geldiği gece herkes transfer yayını yaparken, ben o konuya (karaborsa) girmezdim. Sn. Başkan Özbek’in bana yaptığı açıklamaları haberleştirmez ve röportaj olarak yayınlamazdım.'