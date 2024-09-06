Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Şampiyon Busenaz’a Saldırının Nedeni Fenerbahçe Transferi mi?

Şampiyon Busenaz’a Saldırının Nedeni Fenerbahçe Transferi mi?

Trabzon
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 10:02

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da trafikte saldırıya uğramıştı. Çok sayıda sabıkası bulunan Sedat Karatay isimli kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İddiaya göre şampiyon Busenaz’a saldırının sebebi Fenerbahçe’ye transferi…

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’nin kadın boks tarihine adını yazdıran milli sporcu Busenaz Sürmeneli'ye trafikte bir kişinin tokat attığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye’nin kadın boks tarihine adını yazdıran milli sporcu Busenaz Sürmeneli'ye trafikte bir kişinin tokat attığı ortaya çıkmıştı.

Tüm detaylar 👇

Oda TV’de yer alan iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli’ye saldırının sebebi Fenerbahçe’ye transferi.

Oda TV’de yer alan iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli’ye saldırının sebebi Fenerbahçe’ye transferi.

Kaynak

Busenaz Sürmenli kısa süre önce Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Busenaz Sürmenli kısa süre önce Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da “Busenaz'a öyle tokat atmak falan kolay değil. İşin sonuna kadar gideceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da “Busenaz'a öyle tokat atmak falan kolay değil. İşin sonuna kadar gideceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın