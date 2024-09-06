Şampiyon Busenaz’a Saldırının Nedeni Fenerbahçe Transferi mi?

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da trafikte saldırıya uğramıştı. Çok sayıda sabıkası bulunan Sedat Karatay isimli kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İddiaya göre şampiyon Busenaz’a saldırının sebebi Fenerbahçe’ye transferi…