Şampiyon Busenaz’a Saldırının Nedeni Fenerbahçe Transferi mi?
Şampiyon Busenaz’a Saldırının Nedeni Fenerbahçe Transferi mi?
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da trafikte saldırıya uğramıştı. Çok sayıda sabıkası bulunan Sedat Karatay isimli kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İddiaya göre şampiyon Busenaz’a saldırının sebebi Fenerbahçe’ye transferi…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin kadın boks tarihine adını yazdıran milli sporcu Busenaz Sürmeneli'ye trafikte bir kişinin tokat attığı ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oda TV’de yer alan iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli’ye saldırının sebebi Fenerbahçe’ye transferi.
Busenaz Sürmenli kısa süre önce Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da “Busenaz'a öyle tokat atmak falan kolay değil. İşin sonuna kadar gideceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın