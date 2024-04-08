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John Wick 4 ve Avengers: Endgame'in Yıldızı Hiroyuki Sanada'nın Rol Aldığı En İyi Filmler

John Wick 4 ve Avengers: Endgame'in Yıldızı Hiroyuki Sanada'nın Rol Aldığı En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 12:01

Japon oyuncu Hiroyuki Sanada'nın rol aldığı en iyi filmleri sizler için listeledik. Mortal Kombat'dan Mr. Holmes'a hepsi birbirinden harika bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Mortal Kombat, 2021

20. Mortal Kombat, 2021

IMDb: 6.0 

Özet: Eski bir MMA dövüşçüsü olan Cole Young kendisine kalan mirastan haberiz, Outworld’den gelen İmparator Shang Tsung’un en iyi savaşçısı olan Sub-Zero’nun saldırısına uğrar. Sub-Zero’nun onu avlaması için neden gönderildiğini öğrenmek için çıktığı macerada kendini bir anda Dünya’nın en iyi savaşçıları ile birlikte Outworld’den gelen savaşçılara karşı ölümcül bir dövüşe hazırlanırken bulur. 

Oyuncular: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson 

Yönetmen: Simon McQuoid

19. Speed Racer, 2008

19. Speed Racer, 2008

IMDb: 6.1 

Özet: Pistte fırtına gibi giden, yarış öncesinde, sırasında ve sonrasında toz attıran Speed Racer, direksiyon başında doğal bir yetenektir. Yarış arabalarının içinde doğan Speed, saldırgan, içgüdüleriyle hareket eden, korkusuz biridir. Tek gerçek rakibi, idol olarak gördüğü ağabeyinin anısıdır. Speed efsanevi bir yarışçı olan ağabeyi Rex Racer’ın bir yarış sırasında ölümünün ardından kalan boşluğu doldurmak istemektedir. Ailesinin ve kız arkadaşının desteğiyle, Speed bir zamanlar rakibi olan gizemli Racer X’le iş birliği yapar. Amacı, ağabeyinin canını alan, ölüme meydan okuyan, “Crucible” adlı cross-country rallisini kazanmaktır. 

Oyuncular: Emile Hirsch, Matthew Fox, Christina Ricci 

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

18. The Catcher Was a Spy, 2018

18. The Catcher Was a Spy, 2018

IMDb: 6.2 

Özet: 2. Dünya Savaşı döneminde geçen film, Moe Berg'in hayatını konu ediyor. İyi bir üniversite mezunu olan ve 12 dil konuşabilen Berg, 15 yıl boyunca Chicago White Sox ve Washington Senators gibi takımlarda beysbol oynamıştır. Moe Berg ayrıca; Almanlarla nükleer silah yarışında Amerika için OSS adına casus yapmıştır. 

Oyuncular: Paul Rudd, Pierfrancesco Favino, Tom Wilkinson 

Yönetmen: Ben Lewin

17. 47 Ronin, 2013

17. 47 Ronin, 2013

IMDb: 6.2 

Özet: Destansı 3D fantastik-macera filmi 47 Ronin eski Japonya’nın en ebedi öyküsünden doğdu. Filmin başrolündeki Keanu Reeves 47 kaçak samurayın lideri olan Oishi’ye katılıyor. Birlikte ustalarını öldüren ve onları sürgüne gönderen hain efendiden intikam almak için yola çıkıyorlar. Vatanlarının onurunu kurtarmak için, savaşçılar sıradan savaşçıların ölümüne yol açabilecek bir dizi zorluktan geçmek zorunda kalıyorlar. 

Oyuncular: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki 

Yönetmen: Carl Rinsch

16. The City of Your Final Destination, 2009

16. The City of Your Final Destination, 2009

IMDb: 6.3 

Özet: 28 yaşındaki Kansas Üniversitesi doktora öğrencisi Omar Razaghi, Latin Amerikalı yazar Jules Gund'un biyografisini yazmak için bir burs kazanır. Omar, biyografiyi yazma iznini alabilmek için Gund'a yakın olan üç kişiye ulaşmalıdır. 

Oyuncular: Omar Metwally, Anthony Hopkins, Charlotte Gainsbourg 

Yönetmen: James Ivory

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15. The White Countess, 2005

15. The White Countess, 2005

IMDb: 6.5 

Özet: 1930'ların Şangay'ında, 'Beyaz Kontes' hem Rus aristokrasisinin düşmüş bir üyesi olan Sofia'dır hem de Sofia'dan yaratmak istediği dünyanın merkezi olmasını isteyen kör bir Amerikalı diplomat tarafından kurulan bir gece kulübüdür. 

Oyuncular: Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Vanessa Redgrave 

Yönetmen: James Ivory

14. Life, 2017

14. Life, 2017

IMDb: 6.6 

Özet: Hayat, uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor. Görevli ekip, Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, metotları beklenmedik sonuçlar verir çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir. Film, bir grup astronotun Mars’ta bulunan canlılarla yaşadığı tehlikeli olayları konu ediniyor. 

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds 

Yönetmen: Daniel Espinosa

13. The Wolverine, 2013

13. The Wolverine, 2013

IMDb: 6.7 

Özet: Dünyaca meşhur çizgi roman serisinden uyarlanan bu destansı macera, X-Men aleminin en popüler karakteri Wolverine’i günümüz Japonya’sına götürüyor. Wolverine bu hiç bilmediği dünyada, beklenmedik düşmanlara karşı ölüm kalım savaşı verirken sonsuza dek değişiyor. Hayatında ilk defa fiziksel ve duygusal zorlamalara karşı bu kadar kırılgan bir halde, sadece samuray kılıçlarına karşı değil, aynı zamanda kendi ölümsüzlüğüne karşı da savaşıyor. 

Oyuncular: Hugh Jackman, Will Yun Lee, Tao Okamoto 

Yönetmen: James Mangold

12. Mr. Holmes, 2015

12. Mr. Holmes, 2015

IMDb: 6.8 

Özet: 1947’de geçen hikaye, uzun zaman önce emekli olmuş ve Sussex kasabasında evdeki yardımcısı ve yetiştirdiği yeni yetme dedektif oğlu ile yaşamaya başlayan, Holmes’u merkezine alıyor. Holmes huzur içerisindeyken birden kendisini 50 yıldır çözülmemiş bir davanın içinde buluverir. Fakat hafızası eskisi kadar kuvvetli değildir; bu olaya istinaden hatırladığı tek bir kare vardır: kızgın bir koca ve güzel ama dengesiz bir eş… Filmin yönetmenliğini ve senaryo uyarlamasını Bill Condon üstlenirken, başrolde Ian McKellen yer alıyor. 

Oyuncular: Ian McKellen, Laura Linney, Hiroyuki Sanada 

Yönetmen: Bill Condon

11. The Railway Man, 2013

11. The Railway Man, 2013

IMDb: 7.1 

Özet: İkinci Dünya Savaşı sırasında Eric Lomax, Singapur’da Japonlar tarafından yakalanan ve POW kamplarına gönderilen İngiliz bir memurdur, bu kamplarda Tay-Burma Demir Yolunda çalışmak zorundadır. Kampta geçirdiği zamanlarda bir memur tarafından işkence görür ve arkadaş bir POW ile karşılaşır. Yıllar sonra ve savaşta yaşadıklarının psikolojik travmalarının acısını çekerken Lomax, eşi Patti tarafından kendisini yakalayanları bulması ve onlarla yüzleşmesi konusunda baskı görür. En yakın arkadaşı kendisine eşlik ederken, Lomax işkence sahnelerine geri döner ve kendisini tutan Japon görevli Takashi Nagase ’yı bulmayı başarır, acının ve nefretin yaşamından kendini uzaklaştırma niyetindedir. 

Oyuncular: Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skarsgård 

Yönetmen: Jonathan Teplitzky

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10. Minamata, 2020

10. Minamata, 2020

IMDb: 7.2 

Özet: Minamata, savaş fotoğrafçısı W. Eugene Smith’in Japonya’daki cıva zehirlenmelerinin etkilerini tüm dünyaya duyurmak üzere çıktığı yolculuğu konu alıyor. Filmde, Chisso Corporation adlı kimya şirketinin 1932-1968 yılları arasında kimyasal atıklarını Minamata Körfezi’ne boşaltması sebebiyle kıyı şehirleri sakinlerinde görülmeye başlanan cıva zehirlenmesi etkilerini Life dergisi fotoğrafçısı olarak belgelemek isteyen W. Eugene Smith’in mücadelesi gözler önüne seriliyor. 

Oyuncular: Akiko Iwase, Kogarashi Wakasugi, Johnny Depp 

Yönetmen: Andrew Levitas

9. Sunshine, 2007

9. Sunshine, 2007

IMDb: 7.2 

Özet: Yıl 2057, insanlık güneşin her geçen gün giderek yok olmasını izlemektedir. Bu insanlığın da yok olması demektir. Dünya’nın son umudu Icarus II adlı bir uzay gemisindeki sekiz kişilik erkek ve kadınlardan oluşan Kaptan Kaneda liderliğindeki ekiptedir. Görevleri güneşi tekrar hareket geçirmesi ve beslemesi beklenen bir nükleer başlığı taşımaktır. Bu yolculuk sırasında Dünya ile radyo bağlantıları kesilir. Ekip bundan 7 yıl önce aynı amaçla göreve çıkarılan Icarus I’den değişik sinyaller almaya başlarlar. Yaşadıkları garip bir kaza onları görevlerini bir yana bırakıp hayatları için savaşmak zorunda bırakacaktır. Peki ya hepimizin geleceği? 

Oyuncular: Cillian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans 

Yönetmen: Danny Boyle

8. Hatsukoi, 2000

8. Hatsukoi, 2000

IMDb: 7.2 

Özet: 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Satoka Aida, annesinin kanser nedeniyle hastaneye yatırılmasının ev hayatının ahengini bozduğunu öğrenir. Satoka, birçok Japon ailesinde olduğu gibi babasıyla nadiren iletişim kurmaktadır ve annesi olmadan babasıyla ilişkisi de kötüleşmektedir. Satoka bir gün annesinin uzun zaman önce ilk aşkına yazdığı gönderilmemiş bir aşk mektubu bulur. Mektubu okuyan Satoka, annesinin memleketindeki Kiraz Dilek Ağacı'nın altında ilk aşkıyla buluşmak için annesinin uzun zamandır kayıp olan dileğini yerine getirmek üzere yola çıkar. Ancak annesinin ilk aşkı Shinchio Fujiki artık annesinin mektubunda bahsettiği o yakışıklı genç adam değildir. 

Oyuncular: Rena Tanaka, Mieko Harada, Mitsuru Hirata 

Yönetmen: Tetsuo Shinohara

7. Ringu, 1998

7. Ringu, 1998

IMDb: 7.2 

Özet: Gizemli ölümlerin meydana geldiği bir sırada, izleyenlerin 7 gün sonra öldüğü esrarlı bir video kasetin varlığı kulaktan kulağa dolaşmaktadır. Böyle söylentilere kulak asmayan bir kadın gazeteci olayları araştırmaya karar verince, kendini tehlikeli ve ölümcül bir oyunun ortasında bulur. Kaseti izleyen gazetecinin gerçekten yedi gün ömrü mü kalmıştır, yoksa tüm bunlar bir şehir efsanesinden mi ibarettir? Zamana karşı amansız bir yarış başlamıştır. 

Oyuncular: Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Yûko Takeuchi 

Yönetmen: Hideo Nakata

6. Bullet Train, 2022

6. Bullet Train, 2022

IMDb: 7.3 

Özet: Suikast Treni'nde Brad Pitt, birçok işte raydan çıktıktan sonra işini barışçıl bir şekilde yapmaya kararlı şanssız bir suikastçı olan Uğur Böceği'ni canlandırıyor. Ancak kaderin başka planları olabilir, çünkü Uğur Böceği'nin son görevi onu dünyanın en hızlı treninde dünyanın dört bir yanından gelen ölümcül düşmanlarla bir çarpışma rotasına sokar. 

Oyuncular: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson 

Yönetmen: David Leitch

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5. John Wick: Chapter 4, 2023

5. John Wick: Chapter 4, 2023

IMDb: 7.7 

Özet: John Wick, konseyi yenmek için kendine bir yol belirler. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünyadaki güçlü ittifaklarla ve eski arkadaşlarını birer düşmana dönüştüren güçlerle mücadele etmelidir. John Wick'in dünyası büyümeye devam ediyor ve riskler her zamankinden çok daha fazla... 

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, George Georgiou 

Yönetmen: Chad Stahelski

4. Tadon to chikuwa, 1998

4. Tadon to chikuwa, 1998

IMDb: 7.8 

Özet: Shiina Makoto'nun iki kısa öyküsünden uyarlanan bir film. Tadon, günlerini yolcularının konuşmalarını dinleyerek geçiren bir taksi şoförünün hikâyesi. Chikuwa ise yaratıcılık darboğazına giren bir yazar hakkında. 

Oyuncular: Koji Yakusho, Hiroyuki Sanada, Jinpachi Nezu 

Yönetmen: Jun Ichikawa

3. The Last Samurai, 2003

3. The Last Samurai, 2003

IMDb: 7.8 

Özet: 1870'lerin Japonya'sında Amerikan ordusundan Yüzbaşı Nathan Algren, Japon İmparatorunun davetlisi olarak, ülkenin ilk ordusunu eğitmek üzere doğuya gelir. Modernleşme eğilimleri gösteren feodal kültür, samuray tarzını da devam ettirmektedir. Algren, bir kaza geçirip samurayların lideri tarafından kurtarılınca köklü samuray kültürüyle tanışır ve etkilenir. Bir samuray savaşçısı gibi hareket etmeyi öğrenince büyük bir kararın eşiğine gelecektir. İki taraf arasında kalmıştır ve onurunun doğru yolu göstermesini beklemektedir. Japonya'nın modernizasyonuna dair olan hikaye, dönemi ve atmosferi ile olduğu kadar başrolündeki Tom Cruise ile de merak uyandırıyor. 

Oyuncular: Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly 

Yönetmen: Edward Zwick

2. Tasogare Seibei, 2002

2. Tasogare Seibei, 2002

IMDb: 8.1 

Özet: Japon film endüstrisinin ustası Yoji Yamada'nın yönettiği ilk uzun metrajlı sinema filmidir. Alt kademeden bir samuray olan Seibei Iguchi duldur, 2 küçük çocuğu ile yaşlı annesini düşük maaşıyla güçlükle geçindirmektedir. Her akşam, alaca karanlıkta işten çıktıktan sonra evine gidip başka işler bulmaya çalışmaktadır, bu yüzden de tüm arkadaşlarının yemeğe gitme, içki içme gibi tekliflerini reddetmektedir. İş arkadaşları ona Twilight Seibei adını takarlar. Bir gün Seibei, çocukluk aşkı Tomoe'yi, kocasının dayağından kurtarır. Kılıç kullanımındaki ustalığından ötürü ait olduğu grubun üst düzey samurayları ona bir samurayı öldürmesini emrederler. Görevlendirildiği tarihte Seibei duygularını Tomoe'ye açar ve ardından gider. Büyük bir evde gizlenen düşman oldukça iyi kılıç kullanan biridir ve dövüşleri kolay olmayacaktır. 

Oyuncular: Hiroyuki Sanada, Rie Miyazawa, Nenji Kobayashi 

Yönetmen: Yôji Yamada

1. Avengers: Endgame, 2019

1. Avengers: Endgame, 2019

IMDb: 8.4 

Özet: Avengers macerasının dördüncü bölümü birbiriyle bağlantılı 22 Marvel filminin doruk noktası ve destansı bir maceranın zirvesi. Dünyanın en büyük kahramanları, bu arkadaşlık, ekip çalışması ve imkansız bir engeli aşmak için farklılıkları bir yana bırakmayı anlatan hikayede sonunda gerçekliğimizin ne kadar hassas olduğunu ve onu savunmak için yapılması gereken fedakarlıkları anlayacak. 

Oyuncular: Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo 

Yönetmenler: Anthony Russo, Joe Russo

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