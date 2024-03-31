Dostlukların, Maceraların ve Kalplerin Birleştiği Unutulmaz Hikayelerle Dolu En İyi 25 Bromance Filmi
Dostlukların, Maceraların ve Kalplerin Birleştiği Unutulmaz Hikayelerle Dolu En İyi 25 Bromance Filmi
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Bromance filmleri alanında sinemadaki en unutulmaz anlardan bazılarını yaratır. Bu filmler erkek arkadaşlar arasındaki benzersiz bağı kutlar, yoldaşlıklarını, sadakatlerini ve birlikte yaşadıkları maceraları sergiler. İşte farklı on yıllara ve türlere yayılan en iyi 25 bromance filminin listesi:
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25. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
24. Top Gun (1986)
23. Step Brothers (2008)
22. Rush Hour (1998)
21. I Love You, Man (2009)
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20. Fast and Furious 5
19. Swingers (1996)
18. Point Break (1991)
17. Lethal Weapon 2 (1989)
16. Dumb and Dumber (1994)
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15. Dazed and Confused (1993)
14. Once Upon a Time in Hollywood (2019)
13. Sherlock Holmes (2009)
12. Superbad (2007)
11. Oceans 11 (2001)
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10. RRR (2022)
9. The Blues Brothers (1980)
8. Stand by Me (1986)
7. Top Gun: Maverick (2022)
6. Unforgiven (1992)
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5. Good Will Hunting (1997)
4. The Sting (1973)
3. Toy Story (1995)
2. Rocky 3 (1982)
1. The Shawshank Redemption (1994)
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