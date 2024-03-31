Dostlukların, Maceraların ve Kalplerin Birleştiği Unutulmaz Hikayelerle Dolu En İyi 25 Bromance Filmi

IMDb: 8.3

Özet: Küçük çaplı bir dolandırıcı olan Johnny Hooker, standart bir sokak dolandırıcılığı yaparken farkında olmadan büyük bir suç patronu olan Doyle Lonnegan'dan çalar. Lonnegan bu hakaretin karşılığını talep eder. Ortağı Luther öldürüldükten sonra Hooker kaçar ve Luther'in bağlantılarından biri olan ve uzun dolandırıcılıkta usta olan Henry Gondorff'tan yardım ister. Hooker, Gondorff'un uzmanlığını kullanarak Lonnegan'ı çok büyük bir meblağ karşılığında kaçırıp durumu eşitlemek ister, çünkü 'onu öldürecek kadar öldürmeyi bilmediğini' itiraf eder. Karmaşık bir plan tasarlarlar ve tazminattan paylarını almak isteyen diğer dolandırıcılardan oluşan yetenekli bir grup toplarlar. Bu oyunda bahisler yüksektir ve kahramanlarımız sadece Lonnegan'ın ölümcül eğilimleriyle değil, aynı zamanda aksiyondan bir parça isteyen diğer yan oyuncularla da başa çıkmak zorundadır. Kazanmak için Hooker ve Gondorff'un tüm yeteneklerine ihtiyacı olacak ve biraz da özgüvene.

Oyuncular: Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw

Yönetmen: George Roy Hill