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Dostlukların, Maceraların ve Kalplerin Birleştiği Unutulmaz Hikayelerle Dolu En İyi 25 Bromance Filmi

Dostlukların, Maceraların ve Kalplerin Birleştiği Unutulmaz Hikayelerle Dolu En İyi 25 Bromance Filmi

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 20:01

Bromance filmleri alanında sinemadaki en unutulmaz anlardan bazılarını yaratır. Bu filmler erkek arkadaşlar arasındaki benzersiz bağı kutlar, yoldaşlıklarını, sadakatlerini ve birlikte yaşadıkları maceraları sergiler. İşte farklı on yıllara ve türlere yayılan en iyi 25 bromance filminin listesi:

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

25. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

IMDb: 6.5

Özet: Kanun adamı Luke Hobbs ve dışlanmış Deckard Shaw, siber genetik olarak geliştirilmiş bir kötü adam insanlığın geleceğini tehdit ettiğinde beklenmedik bir ittifak kurar.

Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

Yönetmen: David Leitch

24. Top Gun (1986)

24. Top Gun (1986)

IMDb: 6.9

Özet: ABD Donanması'ndan Teğmen Pete Mitchell, çağrı adı Maverick (aceleci, gözü pek bir pilot adayı), Miramar'ın seçkin Savaş Okulu Top Gun'a kabul edilir. Ancak orada, fevri genç pilot, zeki ve son derece rekabetçi bir öğrenci olan Iceman de dahil olmak üzere en iyilerin en iyileriyle yarışmak zorunda kalacaktır. Mitchell şimdi her şeyini ortaya koymalıdır; ancak babasının gizemli ve zamansız ölümü hâlâ peşini bırakmamaktadır. Maverick, uçuş okulunun saçma sapan astrofizik eğitmeni Charlie'ye değerini kanıtlayabilecek midir? Prestijli Top Gun Ödülü'nü kazanmak için vahşi doğasını bastırabilecek mi?

Oyuncular: Tom Cruise, Tim Robbins, Kelly McGillis

Yönetmen: Tony Scott

23. Step Brothers (2008)

23. Step Brothers (2008)

IMDb: 6.9

Özet: Brennan Huff ve Dale Doback, Brennan'ın annesi ve Dale'in babası evlendiğinde 40 yaşlarındadır. Oğulları hâlâ anne babalarıyla birlikte yaşamaktadır, bu yüzden artık aynı odayı paylaşmak zorundadırlar. Başlangıçtaki hoşnutsuzluk evin huzurunu ve ebeveynlerin ilişkisini tehdit eder. Baba yasayı koyar: iki tembelin de iş bulmak için bir ay süreleri vardır. İş arayışı ve müzik aşkları, arkadaşlığa yol açan bir anlaşmayı beraberinde getirir ama çocukların uyurgezerliği yüzünden evdeki kargaşa daha da artar. Brennan'ın başarılı erkek kardeşi ve yalnız karısı da yakınlarındadır: Erkek kardeş üvey babasının evini satmaya yardım etmek, kadın Dale'in ilgisini çekmek ve yeni evli çift emekli olup yedi denize açılmak istemektedir. Uyumsuzluktan uyum çıkabilir mi?

Oyuncular: Will Ferrell, John C. Reilly, Mary Steenburgen

Yönetmen: Adam McKay

22. Rush Hour (1998)

22. Rush Hour (1998)

IMDb: 7.0

Özet: Farklı dünyalardan gelen Hong Konglu Dedektif Müfettiş Lee ve Los Angeles'ta tek başına çalışan, ağzı kalabalık Dedektif James Carter ortak bir noktayı keşfederler: Birbirlerine tahammül edememektedirler. Zaman tükenirken, suçluları yakalamak ve Soo Yung adlı Çin konsolosunun on bir yaşındaki Çinli kızını kurtarmak için güçlerini birleştirmeleri gerekir

Oyuncular: Jackie Chan, Chris Tucker, Ken Leung

Yönetmen: Brett Ratner

21. I Love You, Man (2009)

21. I Love You, Man (2009)

IMDb: 7.0

Özet: Arkadaşsız Peter Klaven, düğününe bir sağdıç bulmak için bir dizi erkek randevusuna çıkar. Ancak yeni sağdıcıyla kurduğu anlık bağ nişanlısıyla ilişkisini zora soktuğunda, üçlü sonsuza dek mutlu yaşamayı öğrenebilecek midir?

Oyuncular: John Hamburg

Yönetmen: Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones

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20. Fast and Furious 5

20. Fast and Furious 5

IMDb: 7.1

Özet: Dominic ve ekibi suçlu paralı askerlik hayatını geride bıraktıklarını düşünüyorlardı. Uluslararası terörist Owen Shaw'ı yenmiş ve kendi yollarına gitmişlerdi. Ama şimdi, Shaw'ın kardeşi Deckard Shaw intikam için mürettebatı teker teker öldürmektedir. Daha da kötüsü, Jakarde adında Somalili bir terörist ve 'Bay Hiç Kimse' adında karanlık bir hükümet yetkilisi, herhangi bir teknolojik cihazı silaha dönüştürebilen 'Tanrı'nın Gözü' adlı bir bilgisayar terörizm programını çalmak için yarışmaktadır. Torretto, Shaw'u durdurmak ve Tanrı'nın Gözü programını geri almak için ekibiyle yeniden bir araya gelmek zorunda kalırken, terörist ve Birleşik Devletler hükümeti arasındaki güç mücadelesinin ortasında kalır.

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

Yönetmen: James Wan

19. Swingers (1996)

19. Swingers (1996)

IMDb: 7.2

Özet: Bu, yıldız olmak için Los Angeles'a geldiğinde kız arkadaşını New York'ta bırakan Mike hakkında bir hikâye. Kız arkadaşı onu terk edeli altı ay olmuştur ve durumu pek iyi değildir. Bu yüzden, arkadaşı ve diğer bazı arkadaşları onu sosyal ortama geri döndürmeye ve 6 yıllık ilişkisini unutturmaya çalışırlar.

Oyuncular: Vince Vaughn, Heather Graham, Jon Favreau

Yönetmen: Doug Liman

18. Point Break (1991)

18. Point Break (1991)

IMDb: 7.3

Özet: Los Angeles, Kaliforniya'da kendilerine Eski Başkanlar adını veren bir banka soyguncuları çetesi, suçlarını eski Başkanlar Reagan, Carter, Nixon ve Johnson'ın maskelerini takarak işlemektedir. F.B.I. çete üyelerinin sörfçü olabileceğini düşünür ve genç Ajan Johnny Utah'ı sörfçülerin arasına karışıp bilgi toplaması için sahile gizli görevle gönderir. Utah sörfçü Bodhi ile tanışır ve yeni arkadaşının yaşam tarzının içine çekilir

Oyuncular: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey

Yönetmen: Kathryn Bigelow

17. Lethal Weapon 2 (1989)

17. Lethal Weapon 2 (1989)

IMDb: 7.3

Özet: 'Lethal Weapon 2' (1989), Mel Gibson ve Danny Glover' in başrollerini paylaştığı bir aksiyon ve polisiye filmidir. Los Angeles Polis Departmanı'ndan iki zıt karakter olan Martin Riggs ve Roger Murtaugh, uyuşturucu kaçakçıları ve Güney Afrika'dan gelen bir diplomat olan Arjen Rudd ile mücadele ederler. Riggs'in tehlikeli ve sorumsuz polis kişiliği ile Murtaugh'ın yaşlı ve deneyimli dedektif karakteri arasındaki uyum, ikilinin efsanevi bir polis ikilisi haline gelmesini sağlar. Film, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağını ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için verilen mücadeleyi konu alır. Aksiyon dolu sahneleri, mizahi diyalogları ve karakterler arasındaki kimya, izleyicilere unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunar.

Oyuncular: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci

Yönetmen: Richard Donner

16. Dumb and Dumber (1994)

16. Dumb and Dumber (1994)

IMDb: 7.3

Özet: Harry ve Lloyd, oldukça ahmak olan iki iyi arkadaştır. İkili, içi para dolu bir çantayı gerçek sahibi olan Mary Swanson adlı güzel bir kadına geri vermek için Providence'tan Aspen, Colorado'ya doğru bir yolculuğa çıkar. Birbiri ardına aksiliklerle dolu bir yolculuktan sonra ikili sonunda Aspen'e ulaşır. Ancak ikili çok geçmeden Mary ve çantasının sorunlarının en küçüğü olduğunu fark eder

Oyuncular: Jim Carrey,Jeff Daniels, Lauren Holly

Yönetmen: Peter Farrelly, Bobby Farrelly

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15. Dazed and Confused (1993)

15. Dazed and Confused (1993)

IMDb: 7.6

Özet: 'Dazed and Confused' (1993) Richard Linklater tarafından yazılan ve yönetilen bir gençlik filmidir. Hikâye, 1976 yılında Teksas'ta bir lisede son günlerini kutlayan öğrencilerin maceralarını anlatıyor. Film, farklı gruplardan gençlerin hayatlarını ve ilişkilerini keşfettikleri bir günü takip ediyor. Ana karakterler arasında popüler futbol kaptanı Randall 'Pink' Floyd, eski mezun Wooderson, yeni gelen öğrenci Mitch Kramer ve diğer gençler yer alıyor. Filmde alkol, madde, ilişkiler ve kimlik arayışı gibi gençlik sorunları öne çıkıyor. 'Dazed and Confused' 1970'lerin gençlik kültürünü ustalıkla yansıtırken, gençlerin yaşadıkları deneyimler üzerinden bir dönemin ve kuşağın öyküsünü anlatıyor, aynı zamanda ergenliğin evrensel zorluklarını ve heyecanını yansıtıyor.

Oyuncular: Jason London, Wiley Wiggins, Matthew McConaughey

Yönetmen: RIchard Linklater

14. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

14. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

IMDb: 7.6

Özet: Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar... Hollywood'da filmi, TV yıldızı Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ve uzun süredir birlikte çalıştığı arkadaşı Cliff Booth'un (Brad Pitt) artık neredeyse hiç tanımadıkları bir sektörde yollarını bulmaya çalıştıkları, her şeyin değişmekte olduğu 1969 Los Angeles'ını ziyaret ediyor. Yazar-yönetmenin dokuzuncu filmi, Hollywood'un altın çağının son anlarına bir saygı duruşu niteliğinde, geniş bir oyuncu kadrosu ve çoklu hikayeler içeriyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Yönetmen: Quentin Tarantino

13. Sherlock Holmes (2009)

13. Sherlock Holmes (2009)

IMDb: 7.6

Özet: 'Sherlock Holmes' (2009), ünlü dedektif Sherlock Holmes'un dedektiflik becerilerini ve zekasını kullanarak gizemli bir davanın peşine düşmesini konu edinen bir aksiyon ve macera filmidir. Holmes ve sadık dostu Dr. John Watson, Victorian döneminin Londra'sında esrarengiz cinayetleri çözmeye çalışırken, karşılarına çıkan düşmanları alt etmek zorundadırlar. Film, heyecan verici aksiyon sahneleri ve zeki diyaloglarla dolu bir macera sunar.

Oyuncular: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams

Yönetmen: Guy Ritchie

12. Superbad (2007)

12. Superbad (2007)

IMDb: 7.6

Özet: 'Superbad' (2007), Seth Rogen ve Evan Goldberg'un yazdığı gençlik komedisi filmidir. Film, lise arkadaşları Seth ve Evan'ın son lise partisine katılmadan önce yaşadıkları komik ve heyecanlı maceraları konu edinir. Alkol almak için çaba gösterirken yaşadıkları zorluklar ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri üzerine odaklanır. Mizahi diyaloglar ve karakterler arasındaki samimi ilişkiler filmi unutulmaz kılar.

Oyuncular: Michael Cera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse

Yönetmen: Greg Mottola

11. Oceans 11 (2001)

11. Oceans 11 (2001)

IMDb: 7.7

Özet: Danny Ocean tarihteki en büyük soygunu gerçekleştirmek istemektedir. Aralarında Frank Catton, Rusty Ryan ve Linus Caldwell'in de bulunduğu on bir kişilik bir ekip kurar. Hedefleri? Bellagio, Mirage ve MGM Grand. Hepsi de Terry Benedict'e ait kumarhaneler. Kolay olmayacak, çünkü gizlice girip 150 milyon dolarla çıkmayı planlıyorlar.

Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts

Yönetmen: Steven Soderbergh

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10. RRR (2022)

10. RRR (2022)

IMDb: 7.8

Özet: 'RRR', S.S. Rajamouli tarafından yönetilen 2022 yapımı Hint Telugu dilinde bir aksiyon drama filmidir. Bağımsızlık öncesi dönemde geçen film, İngiliz sömürge yönetimine karşı savaşan iki efsanevi Hint özgürlük savaşçısı Komaram Bheem ve Alluri Sitarama Raju'nun hayatlarını konu alıyor. Yollarının kesişmesi, özgürlük mücadelelerini körükleyen güçlü bir bağa yol açıyor. 'RRR', aksiyon dolu sekanslar ve yoğun drama aracılığıyla vatanseverlik ve fedakârlık ruhunu kutluyor.

Oyuncular: N.T. Rama Rao Jr., Ram Charan, Ajay Devgn

Yönetmen: S.S. Rajamouli

9. The Blues Brothers (1980)

9. The Blues Brothers (1980)

IMDb: 7.9

Özet: Jake Blues hapisten çıktıktan sonra, kardeşi Elwood ile birlikte kendilerini yetimhanede yetiştiren son rahibe olan 'Penguen 'i(Kathleen Freeman) ziyarete gider. Başpiskoposluğun okulu desteklemeyi bırakacağını ve burayı Eğitim Otoritesine satacağını öğrenirler. Burayı açık tutmanın tek yolu, mülk üzerindeki 5.000 dolarlık (2022'de enflasyona göre düzeltilmiş 17.868,41 dolar) verginin 11 gün içinde ödenmesidir. Blues Kardeşler yardım etmek ister ve blues gruplarını yeniden bir araya getirmeye ve büyük bir konser düzenleyerek para toplamaya karar verirler. 'Tanrı'dan gelen görevlerine' doğru yola çıktıklarında, yol boyunca daha fazla düşman edinecek gibi görünmektedirler. Parayı zamanında bulmayı başarabilecekler midir?

Oyuncular: John Belushi, Dan Aykroyd, Cab Calloway

Yönetmen: John Landis

8. Stand by Me (1986)

8. Stand by Me (1986)

IMDb: 8.1

Özet: Oregon, Castlerock'ta 1959 yazıdır ve 12 yaşındaki dört çocuk (Gordie, Chris, Teddy ve Vern) çok yakın arkadaştır. Birkaç gündür kayıp olan yerel bir çocuğun cesedinin yerini öğrendikten sonra, onu görmek için ormana doğru yola çıkarlar. Yol boyunca kendilerini, arkadaşlığın anlamını ve doğru olanı savunmanın gerekliliğini öğrenirler.

Oyuncular: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman

Yönetmen: Rob Reiner

7. Top Gun: Maverick (2022)

7. Top Gun: Maverick (2022)

IMDb: 8.2

Özet: Otuz yıl sonra, Maverick hâlâ üst düzey bir deniz havacısı olarak sınırları zorluyor, ancak TOP GUN'ın seçkin mezunlarına, uçmak için seçilenlerden nihai fedakârlığı talep eden bir görevde liderlik ederken geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Oyuncular: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller

Yönetmen: Joseph Kosinski

6. Unforgiven (1992)

6. Unforgiven (1992)

IMDb: 8.2

Özet: 'Unforgiven' (1992), Clint Eastwood 'un yönettiği ve başrolünde oynadığı bir Western filmidir. Emekli bir silahşor olan William Munny, sakin bir yaşam sürmektedir ancak eski bir arkadaşının teklifiyle intikam alma yolculuğuna çıkar. Munny, genç bir kadına tecavüz edenlerin peşine düşerken geçmişindeki şiddet dolu yaşamın ve kötü eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşir. Film, Western türünü sorgulayan ve insan doğasının karmaşıklığını derinlemesine ele alan güçlü bir hikâyeyi anlatır.

Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman

Yönetmen: Clint Eastwood

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5. Good Will Hunting (1997)

5. Good Will Hunting (1997)

IMDb: 8.3

Özet: Film, bir gün zihnini ve kalbini açan ruh eşiyle tanışana kadar, kendi içinde kaynayan bir sorun dışında her sorunu çözebileceği bir dünyada yaşayan, kimliğini bulmaya çalışan asi bir gencin dokunaklı hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck

Yönetmen: Gus Van Sant

4. The Sting (1973)

4. The Sting (1973)

IMDb: 8.3 

Özet: Küçük çaplı bir dolandırıcı olan Johnny Hooker, standart bir sokak dolandırıcılığı yaparken farkında olmadan büyük bir suç patronu olan Doyle Lonnegan'dan çalar. Lonnegan bu hakaretin karşılığını talep eder. Ortağı Luther öldürüldükten sonra Hooker kaçar ve Luther'in bağlantılarından biri olan ve uzun dolandırıcılıkta usta olan Henry Gondorff'tan yardım ister. Hooker, Gondorff'un uzmanlığını kullanarak Lonnegan'ı çok büyük bir meblağ karşılığında kaçırıp durumu eşitlemek ister, çünkü 'onu öldürecek kadar öldürmeyi bilmediğini' itiraf eder. Karmaşık bir plan tasarlarlar ve tazminattan paylarını almak isteyen diğer dolandırıcılardan oluşan yetenekli bir grup toplarlar. Bu oyunda bahisler yüksektir ve kahramanlarımız sadece Lonnegan'ın ölümcül eğilimleriyle değil, aynı zamanda aksiyondan bir parça isteyen diğer yan oyuncularla da başa çıkmak zorundadır. Kazanmak için Hooker ve Gondorff'un tüm yeteneklerine ihtiyacı olacak ve biraz da özgüvene.

Oyuncular: Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw

Yönetmen: George Roy Hill

3. Toy Story (1995)

3. Toy Story (1995)

IMDb: 8.3

Özet: 'Toy Story' (1995), Pixar Animation Studios tarafından üretilen bir animasyon filmidir. Film, genç bir çocuk olan Andy'nin oyuncakları arasında yaşanan maceraları konu alır. Andy'nin en sevdiği oyuncaklar olan Woody ve Buzz Lightyear, taşınma kararı alınca aralarındaki ilişki sarsılır. Woody, Andy'nin ilgisini kaybetmekten korkarken, Buzz'un varlığıyla rekabet etmek zorunda kalır. Ancak birlikte evden kaçınca, düşmanca oyuncakların lideri Sid'e karşı mücadele ederler. Woody ve Buzz, maceralarında arkadaşlık ve kabullenme değerlerini keşfederken, birlikte çalışarak zorlukları aşarlar. 'Toy Story', eşsiz karakterleri ve duygusal temalarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunar.

Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles

Yönetmen: John Lasseter

2. Rocky 3 (1982)

2. Rocky 3 (1982)

IMDb: 8. 3

Özet: Sylvester Stallone bu çılgınca başarılı devam filminde kendisini ünlü yapan karaktere geri dönüyor. Rocky III, İtalyan Aygırı'nın o kadar ünlü olmasıyla başlar ki, langırt makineleri dahil her yerde onun benzerliği vardır. Şöhret ve rehavet kısa süre sonra Balboa'nın unvanını genç haydut Clubber Lang'e ( Mr. T) kaptırmasına neden olur ve ilk şampiyonluk maçından önce istemeden Rocky'nin sevgili antrenörü Mickey'nin (Burgess Meredith) ölümüne neden olur. Depresyona giren Balboa, ailesinin sevgi ve desteğinin yanı sıra, eski düşmanı Apollo Creed'in (Carl Weathers) bu filmin antrenman sekansında ona öğrettiği, rakibini yenmek için gerekli olan 'kaplanın gözü 'nü yeniden kazanmak zorundadır. Sonunda Balboa, Lang ile ikinci kez karşı karşıya gelir.

Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

Yönetmen: Sylvester Stallone

1. The Shawshank Redemption (1994)

1. The Shawshank Redemption (1994)

IMDb: 9.3

Özet: Bir zamanların başarılı bankacısının, işlemediği bir suçtan suçlu bulunduktan sonra Shawshank'in kasvetli hapishanesinde mahkûm olarak yaşadıkları, insanın içini titreten bir hikâyeyi anlatır. Genç adam, bu yeni ve eziyet dolu hayatla başa çıkmak için sıkıntılı bir sürece girişir. Ancak bu süreçte, özellikle uzun yıllardır hapishanede olan bilge mahkûm Red gibi, birçok mahkûm arkadaş edinir. Red'in rehberliğinde, umut, dostluk ve insanın içindeki iyiliği keşfetme yolculuğu, izleyiciyi derinden etkileyen bir yolculuğa dönüşür. Shawshank Redemption, insanın en karanlık anlarında bile umudu ve insan bağlarının gücünü vurgulayan unutulmaz bir başyapıttır.

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

Yönetmen: Frank Darabont

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